山林開放衝擊高山環境 九大團體雪山主峰會師宣讀「雪霸護山宣言」

雪霸國家公園管理處最近舉辦雪霸登山公益日活動，由9個認養雪霸園區登山步道的企業團體，共派出102人協助園內8條登山步道淨山、山屋及步道巡檢、自然資源記錄及登山安全宣導等公益活動，雪管處也由處長林文和帶領參與到達雪山主峰頂宣讀「護山宣言」，承諾共同守護雪霸園區資源，帶動「敬山」及「淨山」的環境意識，宣導民眾一同守護雪霸壯闊瑰麗的高山園地。

雪管處表示，自2019年實施山林開放政策以來，雪霸園區從事登山活動的人數逐年增加，以雪管處核准進入生態保護區的人數統計，2011至2018年每年平均有4萬2350人次；2019年增為6萬3588人次，2020年為9萬4732人次、2021年6萬8292人次，2022年更達到最高峰10萬2190人次；登山人數增加也相對增加雪霸高山地區環境乘載負擔，加上部分山友遺留的垃圾、過剩的廚餘及不當的排遺等，也對雪霸園區高山的動植物生態景觀、山屋環境設施等造成程度不一的衝擊。

因此，在兼顧登山遊憩服務與永續生態保育的原則下，雪管處今年慶祝成立33周年，結合9個步道認養團體共同辦理雪霸登山「公益日」，每個認養企業團體負責園區一條登山步道，執行環境清潔、設施維護等淨山護山工作。

雪管處指出，這次活動有台灣山盟公益協會、台北市出去玩戶外生活分享協會、星裕國際公司、中華民國山難救助協會、山岳協會、康博健康生活公司等多個步道認養團體共102人參加；另外保七總隊第五大隊也員警也共襄盛舉，執行山區違法案件巡查取締，所有人員6月29日在雪山主峰頂會合，共同宣讀「雪霸護山宣言」

雪管處表示，這次登山公益日以解決問題為導向，實際進行園區步道與山屋環境清潔、設施檢修維護及遊客登山安全服務宣導等，成果包括淨山撿垃圾約15公斤、步道牌示補漆修繕維護50面 、山屋攜帶型加壓艙（PAC）檢測9處、山屋設施清潔維護9座，落實認養契約協力精神。

8條步道淨山共撿拾15公斤垃圾，雪管處分析發現大部分都是山友不慎掉落的登山小物品，例如毛巾、手套、太陽眼鏡及小紙屑（衛生紙、果皮、糖果塑膠包裝袋），垃圾量比往年減少許多，顯示山友對山區環境維護觀念做法有改善。