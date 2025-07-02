山林開放衝擊高山環境 九大團體雪山主峰會師宣讀「雪霸護山宣言」
雪霸國家公園管理處最近舉辦雪霸登山公益日活動，由9個認養雪霸園區登山步道的企業團體，共派出102人協助園內8條登山步道淨山、山屋及步道巡檢、自然資源記錄及登山安全宣導等公益活動，雪管處也由處長林文和帶領參與到達雪山主峰頂宣讀「護山宣言」，承諾共同守護雪霸園區資源，帶動「敬山」及「淨山」的環境意識，宣導民眾一同守護雪霸壯闊瑰麗的高山園地。
雪管處表示，自2019年實施山林開放政策以來，雪霸園區從事登山活動的人數逐年增加，以雪管處核准進入生態保護區的人數統計，2011至2018年每年平均有4萬2350人次；2019年增為6萬3588人次，2020年為9萬4732人次、2021年6萬8292人次，2022年更達到最高峰10萬2190人次；登山人數增加也相對增加雪霸高山地區環境乘載負擔，加上部分山友遺留的垃圾、過剩的廚餘及不當的排遺等，也對雪霸園區高山的動植物生態景觀、山屋環境設施等造成程度不一的衝擊。
因此，在兼顧登山遊憩服務與永續生態保育的原則下，雪管處今年慶祝成立33周年，結合9個步道認養團體共同辦理雪霸登山「公益日」，每個認養企業團體負責園區一條登山步道，執行環境清潔、設施維護等淨山護山工作。
雪管處指出，這次活動有台灣山盟公益協會、台北市出去玩戶外生活分享協會、星裕國際公司、中華民國山難救助協會、山岳協會、康博健康生活公司等多個步道認養團體共102人參加；另外保七總隊第五大隊也員警也共襄盛舉，執行山區違法案件巡查取締，所有人員6月29日在雪山主峰頂會合，共同宣讀「雪霸護山宣言」
雪管處表示，這次登山公益日以解決問題為導向，實際進行園區步道與山屋環境清潔、設施檢修維護及遊客登山安全服務宣導等，成果包括淨山撿垃圾約15公斤、步道牌示補漆修繕維護50面 、山屋攜帶型加壓艙（PAC）檢測9處、山屋設施清潔維護9座，落實認養契約協力精神。
8條步道淨山共撿拾15公斤垃圾，雪管處分析發現大部分都是山友不慎掉落的登山小物品，例如毛巾、手套、太陽眼鏡及小紙屑（衛生紙、果皮、糖果塑膠包裝袋），垃圾量比往年減少許多，顯示山友對山區環境維護觀念做法有改善。
雪管處強調，透過登山公益日，政府機關與企業、登山團體共同合作執行高山環境清潔、設施檢修維護等工作，樹立公私協力敬山、淨山、護山的典範，也符合聯合國SDGs推廣永續山林的目標。期盼未來有更多的民間企業與團體投入雪霸國家公園高山清潔維護與登山安全服務及設施維護等工作，一起來守護雪霸。
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