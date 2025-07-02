苦等多年！ 成大醫院13歲女童SMA首例治療 運動功能明顯進步

健保署去年8月放寬脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物給付條件，讓許多病友總算有機會接受先進藥物治療，其中，成大醫院今年以腰椎穿刺方式，為一名13歲女童進行治療，也是該院首例SMA患者治療，迄今4個多月，病情獲得有效控制，運動功能明顯進步。

成大醫院小兒神經科醫師吳博銘表示，SMA是一種罕見遺傳性運動神經元疾病，主要影響控制自主肌肉運動的神經系統功能，造成漸進性的四肢肌肉無力萎縮、吞嚥異常，雖認知功能不受影響，但患者恐會因呼吸肌肉無力而影響生命。

過去SMA無藥可醫，隨著醫藥技術進步，近年來相關治療藥物相繼問世，不過價格相當昂貴，好在健保署去年8月起放寬SMA藥物給付條件，讓許多病友看見曙光；台南一名13歲的女童，因1歲時發病確診SMA，今年總算等來治療的機會，也成為成大醫院首例治療SMA患者。

吳博銘說，女童治療迄今4個多月，病情獲得有效控制，且運動功能明顯進步，坐姿不僅更穩定、手腳活動能力也提升，日常生活的自理能力顯著增強，對照顧者的依賴減少，信心也隨之提升，讓家屬也相當開心與興奮。

他提到，SMA藥物需經由腰椎穿刺注入脊髓腔，然而患者常伴隨脊椎側彎，無疑增加施打藥物技術的難度，為打造完善的治療照護計畫，成大醫院整合神經部、影像醫學部和復健部等專科資源合作，提供病友全方位支持。

吳博銘也說，SMA藥物治療的成效雖仍需經由長期評估，但對於SMA患者來說，只要能有一點點的進步，對他們來說都是天賜的恩惠，尤其，SMA患者的治療與照護不易，目前國內具備SMA治療資源的醫療院所仍算少數。

吳博銘強調，SMA過去曾被視為無藥可醫的退化性疾病，如今隨著治療藥物問世、健保納入給付，提供更多改變的契機，也鼓勵尚未接受治療的病友們積極就醫，給自己一個翻轉病程的機會。