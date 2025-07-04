爭「芋」話題！「火鍋界最有戲食材」現身石二鍋！靈魂湯底覓知音

選湯底，從來不只是單純選擇，而是一場味蕾與心靈的冒險！如今，那道讓人又愛又恨的神祕角色──芋頭，終於以最濃烈的姿態正式登場石二鍋，化身為話題新寵「芋泥相遇牛奶鍋」。這款湯底一推出便引發火鍋圈騷動，芋頭控喜極而泣、反芋派瞬間崩潰，猶如引爆一場社群信仰之戰。

石二鍋創新推出「芋頭魂鍋底」，一桌雙鍋新搭配，濃郁芋泥與奶香湯底席捲火鍋圈！ 攝影／吳彥鋒

石二鍋創新推出「芋頭魂鍋底」，一桌雙鍋新搭配，濃郁芋泥與奶香湯底席捲火鍋圈！ 攝影／吳彥鋒

當濃芋遇上奶香，火鍋界的甜鹹新宇宙誕生！

這款以芋泥與牛奶湯底交織出的「芋泥相遇牛奶鍋」，入口滑順柔和，奶香與芋香相互交融，輕盈不膩，卻又擁有令人難忘的濃稠尾韻。最引人注目的，是那一顆綿密的芋泥球，放入鍋中慢慢化開，湯色也逐漸染上淡紫，伴隨芋頭的甜香，令人視覺與味覺雙重沉醉。

更別提還加入了香濃起司片，每一口都像在進行一場火鍋界的甜鹹實驗，讓人不自覺一口接一口。

不少老饕品嚐後直呼：「湯頭比想像中更細膩，芋頭香氣溫潤不膩口，完全打破我對芋頭的偏見！」甚至有反芋派臨陣倒戈：「我本來只是陪吃，結果這鍋我喝到見底！」可說是真正的顛覆性湯底。

左：芋泥緩緩融入湯中，淡紫漸層在鍋裡綻放，香氣撲鼻又療癒 右：起司牛奶湯底醇厚細緻，勺起一口香氣四溢，暖胃更暖心。 攝影／吳彥鋒

越喝越上癮的溫醇系湯頭，怎麼搭都對味！

石二鍋以雙鍋設計出發，讓「芋泥相遇牛奶鍋」與「起司牛奶鍋」搭配上桌，滿足不同口味偏好的食客。香濃起司與牛奶組合的經典款，擁有絲滑奶香、鹹香開胃，是海鮮、豬肉的絕佳搭配；而芋泥鍋則更適合重視湯底特色、追求創意體驗的食客，無論煮青菜、期間限定的干貝漿滑還是肉品，都能感受到湯底細緻的包覆感。

芋頭湯底煮久也不顯稠重，香氣反而更加明顯，開胃又療癒。

石二鍋「芋泥相遇牛奶鍋」味道濃郁清爽，香氣獨特， 煮久了也不會太過濃稠，挑戰芋頭火鍋天花板！左：芋泥相遇牛奶鍋｜右：起司牛奶鍋。 攝影／吳彥鋒

一鍋絲滑奶香，包覆每一口日常的溫暖

同步登場的「起司牛奶鍋」則走經典濃郁路線，將香濃起司片融入乳白牛奶湯底，入口層次分明。湯頭宛如絲綢般圓潤滑順，香氣在口中蔓延開來，不論單喝或用來涮煮鍋料，都能感受到起司的鹹香與牛奶的柔和完美融合。

搭配海鮮更能襯托鮮味，與肉品同煮則增添奶香厚度，食材的原味在其中被巧妙放大。一鍋入口，是味覺、嗅覺與視覺的三重享受，讓人每一口都意猶未盡、回味無窮。

香濃乳白湯底滑順勺起，滿溢奶香氣息，每一口都是溫潤療癒的享受。 攝影／吳彥鋒

超值加購，讓整鍋更精彩

配料方面也不馬虎。活動期間（7/4-8/31），主餐加39元即可升級為「起司牛奶鍋」，加49元即可升級「芋泥相遇牛奶鍋」。同場加映的還有單點新品「黑胡椒貢丸」，香中帶辣、Q彈脆口，搭配奶香湯底堪稱絕配！

此外，石二鍋也祭出三款高CP值加價購──橄欖豬$65（原價$79）、大白蝦$89（原價$99）、干貝漿滑 $59（原價$69）。橄欖豬肉質滑嫩有嚼勁，與湯底融合後更添甜香；干貝漿滑則能吃到干貝口感，彈牙鮮甜，是不少海鮮控的心頭好。

超值加購一次全包！橄欖豬滑嫩鮮甜、大白蝦鮮度爆棚、干貝漿滑細緻彈牙，還有香氣十足的新品黑胡椒貢丸，搭配香濃湯底絕對一鍋升天！ 攝影／吳彥鋒

橄欖豬肉質滑嫩中帶彈性，入口鮮甜不腥，搭配濃湯一同品嚐，層次豐富、涮感滿分！ 攝影／吳彥鋒

干貝漿滑細緻Q彈，還能吃到真材實料的干貝，搭配香濃湯底釋放海味鮮甜，越煮越香、越吃越上癮！ 攝影／吳彥鋒

新品黑胡椒貢丸 Q 彈有勁，還有荸薺增加入口層次，香氣濃郁中帶微辣，搭配牛奶鍋湯底超級對味，一口一顆、幸福對夾！ 攝影／吳彥鋒

下一次的歡聚，就從這一鍋開始吧。

吃鍋，不只是味覺的滿足，更是一場與親友共享的暖心儀式。

在石二鍋，從鍋底選擇到食材搭配，從涮肉的節奏到你一口我一口的默契，都是一種微小卻真實的幸福累積。

無論是情侶約會、閨蜜聚餐，還是日常想慰勞自己的心情，「芋泥相遇牛奶鍋」與「起司牛奶鍋」，都能用香氣與溫度，為每一頓飯添上一抹情感的記憶點。

香濃湯底在鍋中翻滾、笑聲在桌邊流轉，石二鍋不只是一頓火鍋，更是一段專屬你的美味時光。 攝影／吳彥鋒

雙鍋雙享受！新品「芋泥相遇牛奶鍋」x「起司牛奶鍋」，奶香濃郁、視覺療癒，讓人一見鍋心動。左：芋泥相遇牛奶鍋｜右：起司牛奶鍋。 攝影／吳彥鋒