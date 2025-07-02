天熱影響買氣 雞蛋產地價每台斤降3元
雞蛋價格將再調整，台北市蛋商公會指出，天氣炎熱影響買氣，雞蛋產地價今天起調降新台幣3元，從每台斤25.5元降至22.5元，批發價明天起跟進。
台北市蛋商業同業公會理事長林天來告訴媒體，雞蛋產地價今天起調降3元，批發價明天起同步調整，產地價從每台斤25.5元降至22.5元，批發價從每台斤35元降至32元。
林天來指出，降價主因是雞蛋產量多，但天熱影響民眾食慾連帶導致買氣差。
另外，林天來提到，由於學校放暑假，營養午餐團膳也都沒有使用雞蛋，因此決定降價。現在雞蛋產量太多，雞農應減產。
根據農業部雞蛋產銷資訊顯示，目前有在生產的蛋雞約3626萬隻，雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），超過國內需求量12萬箱。
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