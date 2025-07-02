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比1個成人還高…清境農場新萌寵「牧羊Q」亮相 遊客搶拍
退輔會清境農場以「綿羊秀」聞名，為迎接暑假，今年夏天打造牧羊犬造型氣球，今亮相並公布網路命名票選結果，由「牧羊Q」雀屏中選；而全身毛絨絨的「牧羊Q」比1個成人還要高，超巨身形及可愛模樣成為場內新萌寵，吸引遊客搶拍。
清境農場位在南投仁愛山區，因海拔達1800公尺，入夏涼爽，場內飼養綿羊、馬匹，每年辦理「奔羊節」並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，還能與放牧羊群近距離互動，甚至能看到牧羊犬趕羊上班或回家，成為國內熱門旅遊景點。
為迎接暑假再創觀光亮點，清境農場在今年夏天推出牧羊犬造型氣球，場方表示，場內除了羊群，還飼養了9隻牧羊犬，其中「藍寶」和「堅尼」訓練有素的專業技是趕羊秀中的重要角色，因此以「藍寶」作為靈感來源，著手規畫設計造型。
為了讓牧羊犬造型氣球有個好名字，場方於6月起展開「徵名海選」，經內部初選出「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望（Hope）」4個名稱，再經全民網路票選後，正式名字今出爐，由「牧羊Q」雀屏中選，牧羊犬造型氣球也同時亮相。
清境農場今在青青草原綿羊秀場舉辦「牧羊犬上班儀式」，靈感原型「藍寶」也到場參與，而「牧羊Q」雖然是造型氣球，但全身毛絨絨的，且比1個成人還要高，超巨身形及可愛模樣讓它為了場內新萌寵，吸引遊客搶拍，現場氣氛熱烈。
清境農場表示，「牧羊Q」今天開工駐守青青草原，後續將在高空觀景步道、觀山牧區、國民賓館等地出沒，並開放合影，場方也將在暑假期間持續推出各種活動與遊客互動連結，促進地方共榮發展，相關訊息可關注清境農場臉書專頁（facebook.com/CingjingFarm）。
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