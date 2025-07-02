60歲女不吃糖跟炸物「血糖卻飆高」 無毒教母揭真相：早餐吃錯了

不少人認為五穀粉是健康聖品，但「無毒教母」譚敦慈提醒，五穀雜糧本身對控糖有益，若磨成粉沖泡，卻可能讓血糖急速上升，長期飲用甚至導致內臟脂肪增加，恐進一步邁向糖尿病。

營養醫學專家劉博仁曾在臉書分享，一位60歲退休女老師十分注重養生，平時滴油不沾、不喝含糖飲料、不吃炸物，卻在半年內腹部變大，檢查發現內臟脂肪升高、血糖逼近糖尿病前期。追查原因，竟是她每天早餐都喝一大杯自製無糖五穀粉。

譚敦慈在《醫點不誇張》中解釋，整粒五穀含有膳食纖維，有助控糖，但經研磨成粉後，纖維被打碎，失去在腸道停留的功能，吸收速度快、升糖反而更猛。再加上沖泡容易喝下過量，變相攝取過多澱粉。

譚敦慈建議，牙口不好的族群仍可適量補充五穀粉，但每餐攝取量應控制在20克以內，避免血糖劇烈波動。

劉博仁也補充，若要喝五穀粉，可搭配豆漿、堅果、奇亞籽等延緩消化速度的食材，但不宜天天飲用，更不建議長期取代主食。