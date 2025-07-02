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首屆台灣國際兒少書展 用閱讀激發想像力

中央社／ 台北2日電

首屆台灣國際兒少書展將於9月18日至21日於台中國際展覽館舉行，展前串聯20間台中在地書店、圖書館與藝文空間推出暖身活動，帶民眾用閱讀激發想像力。

根據文化部發布新聞稿，本屆書展主題「跨越城市，閱讀無界」，主題城市為台中市，將展出2025年台北國際書展義大利主題國館、童書主題館、得獎作品展示館，另全新策劃台灣漫畫專區、繪本故事館，以及由台中市政府策劃的主題城市館，邀請台灣各出版社共同參展。

新聞稿指出，暖身活動規畫「用語言打開閱讀之門：用多語閱讀世界」、「青春書寫中：以書為鏡，與世界對話」、「故事無邊界：繪本與創意的實驗教室」、「書架即風景：一本書打開一種生活想像」等4大主題。

其中包括出版人鄭清鴻策畫「讓小王子講台語的時代魔法」，帶來關於語言轉譯與文學再生的朗讀會；布農族作家乜寇．索克魯曼與插畫家貓魚分享連結布農族文化與童年的繪本作品。

作家劉克襄從鐵道旅程出發，邀請青少年以想像力探索台灣風景；恋風草書房與出版人巫維珍探討青少年的選書難題；導演盧建彰談跨世代共讀經驗。

作家吳曉樂剖析社群世代的焦慮與孤獨；說故事教練許榮哲則分享「故事力行銷」，分享故事在當代社群間溝通的強大影響力。

暖身系列活動自即日起至8月31日陸續展開。

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