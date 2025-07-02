醫護協商屢吃閉門羹 盼邱泰源別躲基層

「衛福部長邱泰源出席餐會很勤快，但碰到與基層醫療協商就神隱，非常不應該！」台灣醫療工會等基層團體2日一早聚集在疾管署大門口，抗議邱泰源上任後不願與基層代表協商，使得急診壅塞、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力等問題都無法解決。他們呼籲恢復定期協商，重啟與基層醫療的真正對話。

協商遭多次推託

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，2023年台灣醫療工會聯合會曾發起「醫療勞權大遊行」，提出多項訴求，並獲得當時各黨總統候選人代表簽署承諾，時任衛福部長薛瑞元還主動聯繫，並邀請工會進行內部對話、承諾建立「每季協商」的定期會議機制，結果邱泰源上任後，協商多次被延期與取消，讓基層相當不滿。

「這導致很多改革難以推行！」趙麟宇痛批，包括三班護病比入法、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力等醫療工會面對持續惡化中的「醫療崩壞」提出的改革訴求，都因邱泰源的傲慢而無法反映；高醫大醫療事業企業工會理事長柯心炫也說，今年已有上千位護理師離開職場，衛福部又拒絕傾聽民意，人力流失當然止不住。

衛福部長政績死當！

柯心炫強調，工會已經多次向衛福部說明現行護病比的計算方式有問題，但從來沒有獲得正面回應。職治師職業工會理事長黃盛祥也歎說，邱泰源原本以「最會溝通的部長」之名接任，當醫療工會與基層要求協商卻一再受阻，轉頭卻看到新聞寫「部長出席某某餐會」時，更令人心寒。

工會表示，目前邱泰源的期中考，包括與基層溝通、提升醫療人員待遇、三班護病比入法、止血護理人力流失、醫事人力基準修法與改革健保制度等面向通通不合格，並呼籲邱泰源儘速恢復定期協商機制，否則一定會讓衛福部與賴政府付出代價。

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