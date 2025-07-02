快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

醫護協商屢吃閉門羹 盼邱泰源別躲基層

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
醫療工會2日於疾管署大門抗議，要求衛福部重啟過去承諾的定期協商機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
醫療工會2日於疾管署大門抗議，要求衛福部重啟過去承諾的定期協商機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

衛福部邱泰源出席餐會很勤快，但碰到與基層醫療協商就神隱，非常不應該！」台灣醫療工會等基層團體2日一早聚集在疾管署大門口，抗議邱泰源上任後不願與基層代表協商，使得急診壅塞、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力等問題都無法解決。他們呼籲恢復定期協商，重啟與基層醫療的真正對話。

協商遭多次推託

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，2023年台灣醫療工會聯合會曾發起「醫療勞權大遊行」，提出多項訴求，並獲得當時各黨總統候選人代表簽署承諾，時任衛福部長薛瑞元還主動聯繫，並邀請工會進行內部對話、承諾建立「每季協商」的定期會議機制，結果邱泰源上任後，協商多次被延期與取消，讓基層相當不滿。

「這導致很多改革難以推行！」趙麟宇痛批，包括三班護病比入法、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力等醫療工會面對持續惡化中的「醫療崩壞」提出的改革訴求，都因邱泰源的傲慢而無法反映；高醫大醫療事業企業工會理事長柯心炫也說，今年已有上千位護理師離開職場，衛福部又拒絕傾聽民意，人力流失當然止不住。

衛福部長政績死當！

柯心炫強調，工會已經多次向衛福部說明現行護病比的計算方式有問題，但從來沒有獲得正面回應。職治師職業工會理事長黃盛祥也歎說，邱泰源原本以「最會溝通的部長」之名接任，當醫療工會與基層要求協商卻一再受阻，轉頭卻看到新聞寫「部長出席某某餐會」時，更令人心寒。

工會表示，目前邱泰源的期中考，包括與基層溝通、提升醫療人員待遇、三班護病比入法、止血護理人力流失、醫事人力基準修法與改革健保制度等面向通通不合格，並呼籲邱泰源儘速恢復定期協商機制，否則一定會讓衛福部與賴政府付出代價。

【更多精采內容，詳見

人力 衛福部 邱泰源

延伸閱讀

6大改革不及格！台醫聯批邱泰源「天天跑餐會拒見基層」

醫學生名額爭議 教育部再反擊：從未突破總量管制

醫學生名額「破天花板」惹議 邱泰源：堅守1300人上限

醫學生員額逼近1600人？教育部放寬招生人數引議 衛福部發聲了

相關新聞

國家警報響了！3縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、淹水

中央氣象署下午15時41分針對嘉義縣、嘉義市、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低...

山林開放衝擊高山環境 九大團體雪山主峰會師宣讀「雪霸護山宣言」

雪霸國家公園管理處最近舉辦雪霸登山公益日活動，由9個認養雪霸園區登山步道的企業團體，共派出102人協助園內8條登山步道淨...

降低疾病風險還能減肥！研究指「1水果」對健康有益：比想像優秀

什麼水果對健康有益呢？營養師老辜發文分享美國研究，指出「芒果」不僅可以降低糖尿病、心血管疾病的風險，還可以幫助減肥，但老辜也提醒，攝取應控制在2到4份就好，否則熱量可能會超標。

睡前滑手機其實沒那麼糟？睡眠專家破解「睡前禁機」迷思

長期以來，「睡前不要滑手機」幾乎成了改善睡眠的黃金法則。

觀光署統計：前4月出國旅次近600萬 36%赴日本

觀光署統計，今年1月至4月出國旅客人次近600萬人次，其中約36%旅客是去日本。受到地震謠言影響，旅行業者坦言今年7月業...

一卡通用戶注意！LINE Pay分手「iPASS MONEY」功能 明年轉換專屬APP

使用一卡通iPASS MONEY注意囉！原先在LINE Pay錢包裡的iPASS MONEY功能即將消失，將從明年2026年1月1日起轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP繼續提供服務，一卡通公司也在此時推出限時活動，即起至7月31日止，下載APP後，有機會可獲得100點一卡通綠點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。