桃園39.1度熱爆！19縣市亮高溫橙黃燈 3縣市38度以上

不少人在料理洋蔥時，習慣將外皮與根部一併去除，但腎臟科醫師洪永祥提醒，這些「邊角料」其實富含營養，是護腎關鍵。他指出，洋蔥的外皮與靠近根部的部分含有豐富的槲皮素，是一種強力的天然類黃酮抗氧化劑，具抗發炎、抗氧化功能，有助於保護腎臟、抑制腎絲球硬化與纖維化，還能促進尿酸排出、降低痛風風險。

2025-07-02 14:57