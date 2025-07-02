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桃園39.1度熱爆！19縣市亮高溫橙黃燈 3縣市38度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天持續高溫炎熱，全台熱成烤番薯，19縣市亮高溫橙黃燈。本報資料照片
今天持續高溫炎熱，全台熱成烤番薯，19縣市亮高溫橙黃燈。本報資料照片

太平洋高壓勢力仍強，桃園市蘆竹測站下午13時出現39.1度高溫，新北市和金門也都超過38度。中央氣象署下午14時05針對全台19縣市發布高溫資訊橙色及黃色，其中新北市、桃園市、金門縣恐38度以上。

氣象署指出，各地天氣晴朗炎熱，今(2)日新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號。

橙色燈號38度以上：新北市、桃園市、金門縣。橙色燈號連續3日36度以上：台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。黃色燈號36度以上：基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。影響時間：02日白天。

氣象署呼籲民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

新竹 高溫

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