20年來首見「諾氏瘧」境外移入 疾管署調升菲律賓旅遊警示

一位外籍30多歲男子，自述在菲律賓巴拉望島從事自然生態旅遊，回台後出現頭痛、發燒、茶色尿、肌肉痛、嗜睡、呼吸困難、頭暈等症狀，就醫後確診為諾氏瘧原蟲。疾管署發言人羅一鈞表示，這是20年來首見，疾管署調整菲律賓旅遊疫情警示為第一級，呼籲民眾前往該國前，先至旅遊醫學門診，請醫師開立瘧疾預防用藥。

該名外籍男子至巴拉望賞鳥，於島上被許多蚊蟲叮咬。羅一鈞表示，男子在入境台灣當天就有頭痛、發燒、茶色尿等症狀，經就醫未改善，後續因呼吸困難，至某醫院急診就醫，經檢查發現虐原蟲，由疾管署進一步確認，為罕見諾氏瘧原蟲，他目前使用口服抗瘧藥物，並住院治療中。國內20年前發生全國首例諾氏瘧原蟲感染，當時感染者也是赴菲律賓巴拉望島旅遊，現已康復。

瘧原蟲可分為間日瘧原蟲、三日瘧原蟲、惡性瘧原蟲、卵形瘧原蟲、諾氏瘧原蟲5種。疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日累計12例境外移入瘧疾個案，為近19年同期最高。羅一鈞表示，惡性瘧原蟲死亡率最高，其他瘧原蟲感染症狀相對輕微，但若未及時治療，仍恐導致肝腎衰竭，建議民眾出現疑似症狀，因儘早就醫治療。

瘧原蟲多出現於東南亞國家，除巴拉望島，馬來西亞沙巴島也常出現瘧原蟲。羅一鈞說，疾管署已調升菲律賓疫情旅遊警示至第一級，民眾前往這類地區，應經醫師評估開立瘧疾藥物，不過，國內目前僅存少數瘧蚊為矮小瘧蚊，分佈台東、高屏等山林地區，沒有菲律賓當地的瘧蚊品種，與獼猴宿主品種，評估諾氏瘧原蟲在台灣引發傳染風險極低。