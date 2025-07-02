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19年來首次修改 捐血者健康標準今起取消捐血年齡上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布捐血者健康標準，捐血年齡今天起由17歲至65歲，放寬至16歲起可捐血，65歲以上符合條件者，可持續捐血。本報資料照片
衛福部食藥署今天公布捐血者健康標準，捐血年齡今天起由17歲至65歲，放寬至16歲起可捐血，65歲以上符合條件者，可持續捐血。本報資料照片

捐血標準民國95年發布施行，至今19年未修。衛福部食藥署今天公布捐血者健康標準，捐血年齡今天起由17歲至65歲，放寬至16歲起可捐血，65歲以上符合條件者，可持續捐血，並新增經牙科洗牙、拔牙、根管治療、植牙等處置者，7天內須暫停捐血。食藥署副署長王德原說，避免病原侵入血液，引發受血者敗血症風險增加。

王德原表示，食藥署參酌世界衛生組織（WHO）、美國、英國、 加拿大、新加坡、紐西蘭及澳洲等國捐血相關規範，修正捐血年齡及體重限制，體重取消過去依性別區分，女性45公斤以上，男性50公斤以上才可捐血，改為不分性別，45公斤以上均可捐血；年齡下限下修至16歲，逾65歲者可持續捐血，但必須有2年內捐血紀錄，逾70歲應取得醫師同意。

為維護捐血者及受血者安全及健康，明定相關暫緩捐血條件，明訂7日內曾接受牙垢清除術、拔牙、根管 治療或植牙者，需暫緩捐血7日，這類牙科處置易導致傷口，病原侵入血液，引發受血者敗血症；俗稱狂牛症庫賈氏症，原規定曾罹患庫賈氏症或家人罹患庫賈氏症者不得捐血，本次明訂為罹患任一性別庫賈氏症、二等血親內罹患庫賈氏症者、有醫源性庫賈氏症感染風險等，不得捐血。

使用口服A酸者，是否可捐血，曾引發爭論。王德原表示，依新規第3條第22款，經捐血機構評估，如有危害捐血者健康之虞，可設定捐血限制，依血液基金會規定，使用口服A酸者若捐血，受血人若為孕婦，恐有畸形胎兒疑慮，因此規定一個月內暫時捐血。另，男男同性戀捐血，由衛福部疾管署提報「衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會」討論，目前尚在研議中。

捐血 食藥署

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