洋蔥營養藏哪裡？ 醫曝2部位護腎又降糖：生吃效果最好

不少人在料理洋蔥時，習慣將外皮與根部一併去除，但腎臟科醫師洪永祥提醒，這些「邊角料」其實富含營養，是護腎關鍵。他指出，洋蔥的外皮與靠近根部的部分含有豐富的槲皮素，是一種強力的天然類黃酮抗氧化劑，具抗發炎、抗氧化功能，有助於保護腎臟、抑制腎絲球硬化與纖維化，還能促進尿酸排出、降低痛風風險。

洪永祥在臉書表示，洋蔥中的另一個關鍵成分是硫化合物，切洋蔥時會流淚，正是因為其含硫胺基酸被切斷後釋放出刺激物，但這些化合物其實具有抗氧化與抗發炎效果，可延緩腎臟纖維化與慢性損傷。

他進一步指出，洋蔥有助穩定血壓與血糖，研究顯示，第二型糖尿病患者每天攝取約100公克的生洋蔥，有助降低血糖，常吃洋蔥還能減少蛋白尿、延緩腎功能惡化。

此外，洪永祥提到，洋蔥與大蒜同屬蔥科蔬菜，相關研究發現，蔥屬植物可抑制腫瘤生長、延緩癌細胞擴散，特別對腸胃道癌症如大腸癌、胃癌具預防效果，也可能有助提升骨密度。

至於食用建議，他表示每日攝取1/4顆至半顆洋蔥最理想，生食營養價值最高，熟食亦可但部分營養素會流失。不過，他也提醒，腎友若需限鉀、限磷，或是正值出血期、服用抗凝血劑、腸胃急性發炎、胃潰瘍患者、孕婦與哺乳期女性，應避免生食洋蔥。