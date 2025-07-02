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降低疾病風險還能減肥！研究指「1水果」對健康有益：比想像優秀

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師老辜分享美國研究，指出「芒果」不僅可以降低糖尿病、心血管疾病的風險，還可以幫助減肥。圖／ingimage
營養師老辜分享美國研究，指出「芒果」不僅可以降低糖尿病、心血管疾病的風險，還可以幫助減肥。圖／ingimage

什麼水果對健康有益呢？營養師老辜發文分享美國研究，指出「芒果」不僅可以降低糖尿病、心血管疾病的風險，還可以幫助減肥，但老辜也提醒，攝取應控制在2到4份就好，否則熱量可能會超標。

營養師老辜在臉書發文，表示根據2025的美國研究，發現在減肥期間吃芒果能夠減輕代謝疾病的負擔，調節身體的發炎情況，實驗組吃芒果，對照組吃冰沙，實驗組每天吃2杯各100 kcal的芒果，對照組則吃相對應的義式冰沙。

研究表明，每天吃芒果時，空腹胰島素濃度會顯著降低、胰島素阻抗指數（HOMA-IR）改善、體重無明顯增加，反而比對照組穩定、且與細胞抗氧化防禦（如Nrf-2活化）有關。

老辜表示，芒果富有多種營養素，除了植化素，還有維生素C、維生素A、膳食纖維、多酚類，這些元素有抗氧化、抗發炎和調節血糖功用，在過去的研究中，已經知道芒果苷擁有降血糖與改善發炎的作用。

老辜指出，吃芒果有助於提升胰島素敏感性，從而調節肥胖者代謝疾病風險因子，平常吃芒果時，建議搭配優格、燕麥、堅果，應避免搭配高糖飲品或甜食，每天攝取應控制在2到4份就好，約碗裝7分滿，否則熱量可能超標，如果血糖控制不佳，也請與醫師討論，調整攝取份量。

水果 營養師

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