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緊急啟動綠色通道！光田綜合醫院10小時成功搶命主動脈剝離患者

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，經手術搶救10小時後，成功搶回生命。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，經手術搶救10小時後，成功搶回生命。圖／光田綜合醫院提供

主動脈剝離被認為是與時間賽跑的疾病，如果不立即治療，死亡率很高，尤其是A型主動脈剝離，患者在發病後未及時搶救，死亡率很高，光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，由於病情危急、需進行高風險手術，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，醫療團隊搶救10小時後，成功搶命完成手術。

心臟血管外科醫師蘇銓男表示，1位60多歲的男性日前突發胸痛、背痛，由家人發覺異常後緊急送往光田綜合醫院大甲院區就醫，到院時已呈現休克狀態，經初步診斷為A型主動脈剝離，兩院區立即啟動綠色通道，迅速將患者接至向上院區接受急救，轉院過程中一度突發心包膜填塞，導致心臟受到壓迫，病況一度急轉直下，幸在醫療團隊搶救10小時後，順利完成破裂主動脈切除與人工血管重建，才穩定病情。

另一名40多歲男性患者則因上腹痛、嘔吐、四肢無力到急診就醫，起初症狀類似急性心肌梗塞且心電圖也有異常變化，因此急診團隊便安排心導管檢查（PCI），沒想到檢查前做心臟超音波時，發現主動脈分層，隨即取消原先檢查改安排電腦斷層，最終確診為A型主動脈剝離，同樣緊急開刀8小時後才脫險。

蘇銓男說，值得注意的是，兩位患者皆患有高血壓，且服藥不規律、作息不正常、平時還有飲酒習慣，尤其A型主動脈剝離的剝離位置，涉及升主動脈、主動脈弓、降主動脈，鄰近心臟，故多以突發劇烈胸痛、休克症狀為主，是致命性極高的心血管急症之一，自發作起，每延遲1小時手術，死亡率就會提升1%，顯示黃金搶救時間的重要性。所幸目前兩人恢復狀況穩定，後續門診定期追蹤中。

光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，經手術搶救10小時後，成功搶回生命。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，經手術搶救10小時後，成功搶回生命。圖／光田綜合醫院提供

主動脈剝離 患者 死亡率

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