緊急啟動綠色通道！光田綜合醫院10小時成功搶命主動脈剝離患者

主動脈剝離被認為是與時間賽跑的疾病，如果不立即治療，死亡率很高，尤其是A型主動脈剝離，患者在發病後未及時搶救，死亡率很高，光田綜合醫院日前收治兩名主動脈剝離患者，由於病情危急、需進行高風險手術，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，醫療團隊搶救10小時後，成功搶命完成手術。

心臟血管外科醫師蘇銓男表示，1位60多歲的男性日前突發胸痛、背痛，由家人發覺異常後緊急送往光田綜合醫院大甲院區就醫，到院時已呈現休克狀態，經初步診斷為A型主動脈剝離，兩院區立即啟動綠色通道，迅速將患者接至向上院區接受急救，轉院過程中一度突發心包膜填塞，導致心臟受到壓迫，病況一度急轉直下，幸在醫療團隊搶救10小時後，順利完成破裂主動脈切除與人工血管重建，才穩定病情。

另一名40多歲男性患者則因上腹痛、嘔吐、四肢無力到急診就醫，起初症狀類似急性心肌梗塞且心電圖也有異常變化，因此急診團隊便安排心導管檢查（PCI），沒想到檢查前做心臟超音波時，發現主動脈分層，隨即取消原先檢查改安排電腦斷層，最終確診為A型主動脈剝離，同樣緊急開刀8小時後才脫險。