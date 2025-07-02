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軍人福利再加碼！賴總統指示軍人搭機自動升等 交通部說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
賴總統「團結國家十講」昨（2日）晚發表第四場演講，其中提到要求交通部爭取讓軍人可自動升等。圖為頭等艙、商務艙示意圖。記者胡瑞玲／攝影
賴總統「團結國家十講」昨（2日）晚發表第四場演講，其中提到要求交通部爭取讓軍人可自動升等。圖為頭等艙、商務艙示意圖。記者胡瑞玲／攝影

賴清德總統「團結國家十講」昨晚發表第四場演講，主題聚焦國防，其中為提升軍人待遇及福利，今年7月起國際線軍人可享優先登機禮遇，賴總統更加碼要求交通部爭取讓軍人可自動升等。交通部今表示，秉持尊軍、愛軍、敬軍的精神，持續積極努力，也會繼續與各航空公司協調溝通。

賴總統昨演講時表示，國軍在災害、疫情中始終站在第一線協助防疫、救災、抗災、復原重建，這樣軍愛民、民敬軍的傳統應該要珍惜。同時全民也應該感謝國軍奉獻、捍衛國家，應該當國軍的後盾。

他強調，從蔡英文前總統開始，就持續提升國軍待遇福利，其任內推動改建國軍營舍的興安專案，到今年六月已新建87案，他也會繼續推動後續的「展興專案」，到2031年為止持續提升官兵住用品質，以具體行動支持國軍。

另外，除了開放軍人出國自由行外，今年7月起，國籍航空的國際航班也提供軍人優先登機的服務，賴總統提及，「不管你們是搭頭等艙或商務艙，都得等一等，航空公司可能會先讓國軍登機。」賴總統說，已經要求交通部長陳世凱去接洽，更進一步提供軍人免費升等的禮遇。

對此。交通部今表示，一直秉持著尊軍、愛軍、敬軍的精神，持續積極努力，也要特別感謝各國籍航空公司，對軍人優先登機服務所給予的支持與協助。

交通部表示，會繼續和各航空公司積極溝通協調，期許能夠為這些保家衛國、默默付出的國軍弟兄姊妹，提供更多貼心、實用的禮遇措施。盼讓每一位服役中的軍人，在保衛國家的同時，也能感受到社會最真誠的尊敬與溫暖。

交通部長 國軍 軍人

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