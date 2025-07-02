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6大改革不及格！台醫聯批邱泰源「天天跑餐會拒見基層」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天上午，台灣醫療工會聯合會等20多個醫療工會等團體，一行2、30人，齊聚在衛福部疾管署前拉布條抗議，控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」。記者沈能元／攝影
今天上午，台灣醫療工會聯合會等20多個醫療工會等團體，一行2、30人，齊聚在衛福部疾管署前拉布條抗議，控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」。記者沈能元／攝影

衛福部邱泰源上任一年多，經歷急診壅塞、醫院醫師人力流失、護理薪資數據公布失真等爭議。台灣醫療工會聯合會（簡稱台醫聯）今表示，邱泰源上任後，面對醫療人員身處水深火熱的醫療崩壞現場置若罔聞，並「天天跑餐會，拒絕見基層」，批評為「史上最不溝通的部長」，近期甚至取消每季會議，而賴清德總統或衛福部選前承諾改善醫療環境，選後卻未落實，要求邱泰源「踹共」。

高喊「聚餐亮相一定到、基層協商就落跑」、「選前說溝通、選後無影蹤」等口號，今天上午，台灣醫療工會聯合會、高雄醫大學醫療事業企業工會、嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會、台北市立聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會、台灣醫事檢驗產業工會等20多個醫療工會等團體，一行2、30人，齊聚在衛福部疾管署前拉布條抗議，控訴邱泰源「上任一年多，改革一場空」。

隨後衛福部長邱泰源受訪表示，每季會議完全沒有取消、不辦的情形，這個應該是傳達、溝通不順暢所致，平時與醫界、護理等公會、工會團體會議不斷，今天經與台醫聯會議後，承諾每3個月會定期舉行一次會議，並預計8月舉行下一次會議，他期待與台醫聯等團體溝通，共同改善醫療環境，並會於3天內決議雙方溝通窗口，讓溝通無礙。但在民團抗議期間，邱泰源未步出疾管署接見抗議團體。

台醫聯理事長趙麟宇陳亢時表示，2023年新冠疫情趨緩後，護理師爆發離職潮，引發社會關注。該年10月，台醫聯發起「醫療勞權大遊行」，提出補足人力等訴求，吸引千名醫療人員上街參與，獲得當時四組總統候選人代表到場簽署承諾書。

趙麟宇說，當時衛福部長薛瑞元於該年11月主動聯繫，希望「有話好好談」、邀請工會到部內對話，並承諾建立「每季協商」定期會議機制。但邱泰源上任後，衛福部態度180度大轉彎，協商程序多次被延期或取消，最終甚至以電話告知終止協商。

趙麟宇指出，邱泰源上任至今，僅和台醫聯等團體舉辦二次會議，第一次會議舉行一半時，邱泰源就離開，改由次長林靜儀代理，第二次邱泰源出席，但第三次竟直接取消，引爆工會聯合會不滿。

台醫聯副理事長郭蕢瑩批評，工會針對三班護病比入法、限制跨科支援調動、修訂醫事人員評鑑人力基準等重大議題，均提出多項改革要求，但邱泰源的回應卻是傲慢、拒絕，最後甚至已讀不回，只以一通電話告知「部長說這個會以後不開了」，中斷與工會的每季協商。

職能治療師職業工會理事長黃盛祥感嘆，賴清德總統在競選揭示「政府公開透明，全民參與監督」的願景，邱泰源則以「最會溝通的部長」之名接任部長，沒想到上台一年「溝通」破功。當醫療工會與基層人員要求與衛福部協商而一再受阻，轉頭看新聞卻看到「部長出席餐會？」更令人心寒。

高雄醫學大學醫療事業企業工會理事長柯心炫說，賴清德與邱泰源上任一年，已讓醫療人員失望透頂，今年一月至今，又有逾千名護理師不幹了，勞動環境惡劣、衛福部又拒絕傾聽民意，人力流失止都止不住。她砲轟，以三班護病比政策為例，賴清德選舉時承諾「2年內入法」，現在連個影子都沒有，只會發錢，還發不到護理師手上。

柯心炫指出，正因為衛福部「擺爛、裝死」的態度，醫療工會與部長的定期協商會議便顯得更為重要，工會在過去的會議中，持續反映基層的心聲、追蹤既有政策的實施進度，也要求衛福部建立「限制跨科支援」、「限制颱風天出勤」等規範。

至於，賴清德總統競選時政見為2年內「3班護病比入法」，邱泰源說，現在是「獎勵先行」，給予夜班獎勵金等，目前醫學中心、區域醫院、地區醫院的護理人力都有增加，若要入法需考慮醫院跟人力等方面的配合，入法的方向絕對是一步一步往前走的方向，希望在這幾年當中，就能夠達到入法的目標。

今天上午，台灣醫療工會聯合會等20多個醫療工會等團體，一行2、30人，齊聚在衛福部疾管署前拉布條抗議，控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，並指衛福部長邱泰源期中考6項改革措施全不及格。記者沈能元／攝影
今天上午，台灣醫療工會聯合會等20多個醫療工會等團體，一行2、30人，齊聚在衛福部疾管署前拉布條抗議，控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，並指衛福部長邱泰源期中考6項改革措施全不及格。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源（後排中，白衣者）表示，每季會議完全沒有取消、不辦的情形，這個應該是傳達、溝通不順暢所致，今天經與台醫聯會議後，承諾每3個月會定期舉行會議，並預計8月舉行下一次會議，他期待與台醫聯等團體溝通，共同改善醫療環境，並會於3天內決議雙方溝通窗口，讓溝通無礙。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源（後排中，白衣者）表示，每季會議完全沒有取消、不辦的情形，這個應該是傳達、溝通不順暢所致，今天經與台醫聯會議後，承諾每3個月會定期舉行會議，並預計8月舉行下一次會議，他期待與台醫聯等團體溝通，共同改善醫療環境，並會於3天內決議雙方溝通窗口，讓溝通無礙。記者沈能元／攝影

溝通 衛福部 邱泰源

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