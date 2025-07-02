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50歲男「吃不下東西」就醫已癌末 醫問診快暈倒：已拖1個月

聯合新聞網／ 綜合報導
癌症專家廖繼鼎醫師提到一名食道癌病患，明明早有症狀卻遲遲不就醫。示意圖／ingimage
癌症專家廖繼鼎醫師提到一名食道癌病患，明明早有症狀卻遲遲不就醫。示意圖／ingimage

身體出現不適症狀應立即就醫。癌症專家廖繼鼎醫師發文分享一個案例，一名50歲患者診斷出食道癌，一問才知道對方其實一直吃不下東西，卻認為自己「沒症狀」，讓醫師「差點吐血」，提醒民眾吃東西變慢、吞不下就是癌症警訊，應盡早就醫，以免錯過治療癌症的時機。

廖繼鼎醫師在臉書發文，表示日前有一名50多歲的患者就醫，一經診斷就發現他食道癌第四期，醫師很驚訝地詢問他怎麼一來就如此嚴重？此前是否有任何症狀？患者一開始否認，隨後才坦承近期一直「吃不下東西」，都是喝流質食物，持續了一個月。

廖繼鼎表示，他聽到這句話差點「吐血」，吃不下東西、只能喝流質就是健康的「紅燈」，身體已經在盡力求救，患者卻當作沒事。他提到有吞嚥困難、體重莫名下降、長期咳嗽、聲音沙啞等情況，其實都是警訊，不是正常老化或小感冒，應該盡速就醫。

廖繼鼎指出，做醫生最怕病患「太晚」就醫，尤其癌症是有黃金治療時機的，吃東西變慢、吞不下、改喝流質就是健康正在亮紅燈，不要等到癌症第四期才就醫，盡早發現及早治療，民眾們應該對自己的健康要有警覺，「人生很多事可以等等，但癌症真的不能拖」。

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