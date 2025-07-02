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連日高溫熱中暑、熱衰竭怎麼辦？ 醫師教3招防中暑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中醫科醫師賴卉蓮提醒夏日高溫，民眾應防高溫中暑。圖／南投醫院提供
中醫科醫師賴卉蓮提醒夏日高溫，民眾應防高溫中暑。圖／南投醫院提供

高溫連日不退，南投地區氣溫頻頻上探35度，戶外體感更逼近40度。衛生福利部南投醫院提醒，無論身處室內或室外，若長時間處於悶熱環境中，又未適當補水與補鹽，恐引發熱傷害，嚴重甚至可能危及生命。

南投醫院院長洪弘昌表示，每年夏季皆有熱傷害案例，部分病人是在高溫下工作或運動時發生中暑，也有人在密閉、無空調環境內出現熱衰竭。輕症患者常見頭暈、倦怠、噁心，若未即時處理，可能進一步造成急性腎衰竭或器官功能受損。

他建議，民眾應避開中午至午後最炎熱時段外出，並穿著淺色、透氣衣物，搭配防曬與適時補充水分、電解質，降低身體負擔。

除了西醫觀點，中醫也提供解暑建議。南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，飲食方面可適量食用具清熱降火作用的食材，如西瓜、冬瓜、薏仁、綠豆與蓮子。其中西瓜被稱為「天然白虎湯」，能清熱解暑、生津止渴，但性寒，腸胃功能較弱者應適量食用，以免反傷脾胃。

針對中暑初期症狀，賴卉蓮建議可透過刮痧協助退熱。使用銅錢、瓷匙等鈍邊器具，在肩頸與背部刮拭至皮膚泛紅，有助於排出體內暑濕。但若出現高燒、意識模糊等現象，應立即就醫，不宜自行處理。

南投醫院提醒，長者、幼童與慢性病患為高風險族群，更需留意環境溫度與身體狀況，落實防暑措施。當前氣溫仍處於高檔，相關單位也呼籲民眾提高警覺，避免熱傷害悄然發生。

西瓜是「天然白虎湯」，能清熱解暑、生津止渴。圖／南投醫院提供
西瓜是「天然白虎湯」，能清熱解暑、生津止渴。圖／南投醫院提供

中醫 南投 高溫

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