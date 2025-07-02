影／拼裝電動車事故逐年高 立委盼中央訂定指引與管理辦法

根據交通部統計顯示，全國電動輔具自行車事故逐年增加，其中拼裝車輛因缺乏設計標準與檢測機制，加上中央沒有訂定指引與可依循法規，只交由地方政府管理。民進黨立委李坤城、林月琴今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。

李坤城表示，任何旅遊工具或運具都應該安全合法，現在拼裝電動車在交通部法規上屬於其它慢車，權責屬於地方政府管理，但是每個地方政府的規範都不一樣，政府應該訂定全國一致性指引公地方依循，將車輛檢驗、登記、強制保險、定型化契約與安全教育都納入必要項目，讓地方政府落實管理，避免相關亂象擴大。