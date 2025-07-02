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影／拼裝電動車事故逐年高 立委盼中央訂定指引與管理辦法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

根據交通部統計顯示，全國電動輔具自行車事故逐年增加，其中拼裝車輛因缺乏設計標準與檢測機制，加上中央沒有訂定指引與可依循法規，只交由地方政府管理。民進黨立委李坤城林月琴今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。

李坤城表示，任何旅遊工具或運具都應該安全合法，現在拼裝電動車在交通部法規上屬於其它慢車，權責屬於地方政府管理，但是每個地方政府的規範都不一樣，政府應該訂定全國一致性指引公地方依循，將車輛檢驗、登記、強制保險、定型化契約與安全教育都納入必要項目，讓地方政府落實管理，避免相關亂象擴大。

林月琴說，例如電動滑板車屬於個人行動器具嗎？規格是什麼？中央應該訂立參考指引，後續應該也要訂立管理辦法，像規格、行駛路線等都能確立，而不是讓地方政府各自訂定規定、百花齊開，例如電動滑板車的規格沒有明確規定，造成警方執法認定上究應適用32-1條或69條的模糊地帶，而且針對其它慢車違規行駛道路的車輛所有人，僅處300元的罰鍰，未能有效遏止違規營業行為。

民進黨立委李坤城（後右二）、林月琴（後右一）今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委李坤城（後右二）、林月琴（後右一）今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委李坤城（左）、林月琴（右）今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委李坤城（左）、林月琴（右）今天舉行記者會，盼中央能統一訂定指引與管理辦法，讓地方政府可依循管理，保障民眾安全及權益。記者潘俊宏／攝影

李坤城 林月琴 電動滑板車

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