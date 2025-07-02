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第三期減碳行動方案 環部10日公聽會盼凝聚共識

中央社／ 台北2日電

行政院今年5月核定台灣第三期溫室氣體階段管制目標，訂定2030年較2005年減量28%加減2個百分點。環境部10日辦第三期管制目標行動方案公聽會，即日起開放報名，盼凝聚社會共識。

「第三期溫室氣體階段管制目標」以2030年溫室氣體淨排放量較基準年（2005年）減量28%加減2個百分點為目標，並同時明定2030年電力排放係數階段目標為每度電0.319公斤二氧化碳當量，及能源、製造、住商、運輸、農業及環境六大部門階段管制目標。

環境部今天發布新聞稿表示，依規定六大部門主政部會應於第三期階段管制目標核定後6個月內，經公聽會程序後訂修所屬部門行動方案草案，送環境部報請行政院核定後實施。第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會將於10日舉辦，即日起開放報名，廣徵各界意見。

環境部說明，各部門已依今年1月23日總統府氣候變遷對策委員會所提報「台灣總體減碳行動計畫」，包含「部門自主減碳計畫」及20項「減碳旗艦行動計畫」等，提出本次第三期部門行動方案草案，並徵詢「第三期溫室氣體階段管制目標學者專家技術諮詢小組」意見納入參酌修正，內容包含現況分析、部門管制目標及評量指標、推動期程、策略及措施、預期效益及可能影響評估、管考機制。

環境部強調，台灣要達成減碳目標，需要各級政府與國民、事業、團體共同推動，明年將邁入第三期溫室氣體階段管制，期望透過本期行動方案公聽程序及廣徵意見，與各界展開多元社會對話，增加瞭解凝聚共識，開啟全民第三期氣候行動。

減碳 環境部 行政院

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