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腸胃差、睡不好？日名醫籲多吃「黑色食物」 從晚餐逆轉自律神經失調

聯合新聞網／ 綜合報導
太晚用餐會影響腸胃，導致自律神經失調。圖/ingimage
太晚用餐會影響腸胃，導致自律神經失調。圖/ingimage

現代人生活節奏快，壓力大、睡不好、腸胃不適等問題層出不窮。根據日媒「Diamond Online」報導，日本順天堂大學醫學系教授小林弘幸指出，這些症狀常與自律神經失調有關，而改善症狀的第一步，從「晚餐」開始做起最有效。

小林教授表示，應儘量在睡前三小時用完晚餐，才能讓副交感神經順利接手，進入晚上10點到凌晨2點之間修復身體機能、腸胃消化的「腸道黃金時段」。若太晚吃晚餐，容易導致淺眠、胃脹、精神不濟。

吃晚餐前，可先喝一杯水抑制暴飲暴食的欲望，接著從生菜開始吃起，不僅低熱量、低糖，還能促進咀嚼、延緩進食速度，進一步穩定自律神經。主食部分，他建議多選「黑色食物」，如玄米、蕎麥麵、全麥麵包，富含膳食纖維，幫助清理腸道、預防肥胖與慢性病。

酒精雖能短暫讓人放鬆，卻容易造成脫水與睡眠品質下降。他提醒，喝酒時務必搭配等量白開水，避免血液濃稠、影響隔天精神。此外，許多人習慣在大腦疲憊時補充甜食，但小林教授強調，這其實是「血糖值過高導致低血糖」的惡性循環，攝取過多甜食反而會讓人更焦躁、疲憊，長期放任自己吃甜食更可能增加罹患糖尿病的風險。

最後，他也不建議長期依賴藥物或保健品保養腸道。若需補充營養，可選擇乳酸菌或天然膳食纖維，但仍應以均衡飲食、規律作息為主。吃對晚餐，才能讓身體進入真正的修復模式，調整自律神經。若有經常半夜淺眠、腸胃不適的問題，不妨試著從今天的晚餐開始著手調整。

壓力 疲憊 睡眠 糖尿病

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