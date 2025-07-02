要活就要動 她罹癌積極社區走跳「重大傷病卡被取消」
台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口比率突破20%，高齡化增加疾病社會負擔，增加社會參與是幫助長輩活躍老化， 遠離疾病關鍵。高齡78歲簡奶奶表示，她從民國94年開始積極在社區走動，本來身上「什麼卡都有」，因罹患黑色素瘤，同時領有重大傷病卡、身障手冊，手術後積極參與社區活動動腦、動手，現在重大傷病卡已被取消。
衛福部國健署長吳昭軍指出，推動活躍老化、健康老化是目前政策核心，銀髮世代不應只是被照顧，也要讓他們展現活力與韌性，衛福部推動「長者活躍老化競賽」，藉此讓長者走出家門，參與社會活動，提升身心健康與心理幸福感，促進社會連結、多世代共榮，盼展現高齡長者的正能量，「競賽是許許多長輩心中年度盛事，不只展現身體活力，證明他們不論幾歲，都能擁有夢想。」
簡奶奶身穿一套由回收物品製作的服裝，出席老化競賽活動啟動儀式。她表示，服裝是由社區團隊用商家回收布條、用於水果包裝的海綿墊等製成，有些是以手縫製，也有使用裁縫機製作，團隊同心協力完成，許多人把成品炫耀給孩子看，而她也在過程中，感受到「要活就要動」，現在她常常在社區走動，許多人要協尋居民，也都會找她幫忙。
高齡89歲林陳女士表示，她從102年參加活動至今，感受到身體愈來愈健康，「連健保卡都很少用」，參與活動的社區長輩，心情都很愉悅、很快樂，一起活動起來很像大家族，彼此之間感情愈來愈好，都很喜歡到社區教室活動。她在活動現場表演太極拳舞蹈，架勢十足，幾乎無法看出她已經將近90歲。
競賽分三階段，地方政府初賽、國健署分區賽及全國總決賽，參賽隊伍自年初便積極籌備，長輩們聚集一起討論表演內容、設計動作或舞蹈、手作道具到團體演出，展現出活力與創意，為能一路闖關過將，搶奪全國總冠軍，每天不辭辛苦的團練更顯出長者毅力。一位有參賽者表示，大家年紀大歸大，「但表演同樣精彩不馬虎！」
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