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3號颱風估1天內生成 菲律賓外海熱帶系統發展中周末起水氣增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天要留意高溫，偏東風更明顯，因地形伴隨沉降作用，桃園以北高溫更顯著，可能有36、37度以上高溫出現。聯合報系資料照片
今明兩天要留意高溫，偏東風更明顯，因地形伴隨沉降作用，桃園以北高溫更顯著，可能有36、37度以上高溫出現。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員官欣平上午指出，今明兩天台灣以高溫炎熱為主，周末要到下周要注意南海到菲律賓東方海面低壓帶內熱帶系統發展情形，目前雲系鬆散，未來發展還需再觀察。但預估周五到周六隨北方高壓減弱東退，菲律賓低壓有些發展帶來水氣，東半部局部短暫陣雨，比周三、周四更有感；下周日到下周二要看低壓發展及走向，中部零星短暫陣雨，午後雷陣雨包括大台北、宜花及各山區為主。

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05今天凌晨2時生成，向北北西進行，未來24小時有可能生成今年第3號颱風「木恩」，對台灣沒有影響。官欣平指出，但台灣南側菲律賓這個區域，有水氣很豐沛、發展旺盛的一大片雲系。五日之後北方高壓減弱東退，季風槽往北抬，五日到八日可能影響台灣天氣。

官欣平指出，如果一大塊水氣北抬，對台灣東方、南方水氣會增加；如果成長較好，要看路徑，往北邊或往南邊，目前仍是鬆散雲系，需視周末前成長發展情形，這幾天只有帶來一點點水氣影響東半部，六到八日就可能受到影響，氣象署會持續觀察分析。   

降雨方面，官欣平指出，周三到周四僅東半部零星降雨，午後雷陣雨包括嘉義以南、各山區要注意。周五到周六隨北方高壓減弱東退，菲律賓低壓有些發展帶來水氣，東半部局部短暫陣雨，比周三周四更有感，西半部午後雷陣雨包括新竹以南及各山區。下周日到下周二要看低壓發展及走向，中部零星短暫陣雨，午後雷陣雨包括大台北、宜花及各山區為主。

官欣平指出，今明兩天要留意高溫，偏東風更明顯，因地形伴隨沉降作用，桃園以北高溫更顯著，可能有36、37度或以上高溫出現。

這幾天仍是高溫炎熱天氣。圖／中央氣象署提供
這幾天仍是高溫炎熱天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

對台 菲律賓 高溫

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