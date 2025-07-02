只剩五天能兌獎！財政部急尋5名發票百萬、千萬富翁

今年1、2月期統一發票兌獎將於7日截止，財政部提醒，仍有5張高額中獎發票未兌領，包含1張千萬元特別獎、1張200萬元特獎與3張雲端發票百萬獎，其中，千萬大獎開在台中市一家加油站，金額高達1,000萬元，迄今尚未領取，呼籲民眾立即檢查發票與電子載具，以免錯失大獎。

根據財政部統計，未兌領的千萬發票號碼為「95980685」，消費地點為中油CPC台中市太平區永豐路300號加油站，消費金額為1,000元，中獎人若未於期限內完成兌領，將喪失領獎資格。

此外，200萬元特獎發票則是在雲林縣崙背鄉信義路85號1樓的飲料店「白巷子WHITE ALLEY」，消費金額僅45元，發票號碼為「37166026」，也尚未兌獎。

另有3張雲端發票百萬元獎仍無人認領，分別為透過 App Store 購買應用程式，金額180元；使用 foodpanda 外送服務，分別消費23元與11元。

財政部提醒，雲端發票中獎資訊會顯示於電子載具內，請民眾盡快登入相關載具平台或財政部「統一發票兌獎」APP確認是否中獎，5日過後將無法再領取獎金。