快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

常夜夜驚醒、滿身冷汗？醫揭惡夢來源5招改善 曝「改寫劇本」療法

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書分享，有不少患者向他反映近期頻繁做惡夢，甚至半夜驚醒、心跳加速、滿身冷汗，彷彿整晚都沒睡好。他指出，惡夢並非單純的「壞夢」，往往是身心壓力的反映，應該被正視與理解。

劉博仁提到，有位患者因工作壓力大，回到家原本想休息，卻一閉眼就夢見被追趕、掉進深淵，醒來全身是汗。另一位患者也替先生擔憂，近期幾乎夜夜惡夢連連。許多人以為惡夢只是偶爾的情緒宣洩，其實，它背後常藏有更深層的原因。

人類睡眠分為數個階段，包括淺睡、深睡與快速動眼期（REM）。其中，惡夢通常出現在「REM快速動眼期」，REM期是做夢最頻繁的時候，此時腦部活動旺盛，心跳與呼吸都偏快。如果白天累積的焦慮與壓力未被釋放，就容易在這個階段「上演」成惡夢。尤其清晨時段是REM比例最高的時間，因此很多人醒來時仍能清楚記得夢境細節，甚至感到身心俱疲。

哪些人更容易做惡夢？

以下6種情況會顯著提高惡夢的發生率，包括長期處於壓力或焦慮狀態、創傷後壓力症候群（PTSD）、睡眠經常中斷、憂鬱或情緒低落、睡前飲酒，暴飲暴食、服用某些藥物（如部分抗憂鬱藥、降血壓藥）。

劉博仁指出，惡夢是大腦在提醒你，「有些情緒需要處理，有些壓力要放下」。有研究整理了許多臨床資料，發現惡夢和焦慮、憂鬱、自殺風險之間有明顯關聯。經常做惡夢的人，腦部處理情緒的機制比較敏感，睡眠也容易被干擾。

減少惡夢5大建議

劉博仁提醒，大多數惡夢問題不需要靠藥物，透過日常調整就能改善。

1. 規律作息

每天固定時間上床與起床，不要忽早忽晚，讓大腦和身體找到規律。

2. 睡前放鬆

睡前一小時遠離3C產品及工作，可熱水澡、做深呼吸或聽輕音樂放鬆神經。

3. 調整飲食習慣

避免晚餐吃太飽、睡前喝酒或喝咖啡，以免干擾深度睡眠。

4. 白天適度運動

每週3次快走或瑜伽，有助穩定情緒並提升睡眠品質。

5. 補充營養素

研究顯示，維生素D3、Omega-3脂肪酸與鎂等，有助於改善睡眠與情緒。補充前建議先與醫師討論。

如果惡夢常反覆，可嘗試「夢境排練療法」

回想惡夢情節，將它改寫為安全版本（如把怪物變成小狗），每天練習幾分鐘，大腦會逐漸接受新的劇本，減少負面夢境。

若一週出現多次惡夢、持續數月且明顯影響工作、情緒或睡眠品質，劉博仁建議務必尋求心理師或精神科專業協助。透過認知行為療法、創傷治療或放鬆訓練等介入方式，往往能有效改善夢境品質。

劉博仁表示，夢是大腦整理情緒的方式，有時會演成驚悚片，提醒你放慢腳步、善待自己。別把惡夢視為敵人，而是一次提醒「是時候好好照顧內心了」。

夢境 睡眠

延伸閱讀

冷凍保存不是萬能！專家指6種常見食物會「凍壞」 揭關鍵存放技巧

常作噩夢竟是失智症前兆！ 醫喊「夢到這1事」：小心心血管出問題　

日本首創「手機失智門診」 專家曝：患病者多為年輕族群

韓國「心靈科技」產業崛起 人工智能APP助民眾自主管理情緒壓力

相關新聞

利多！衛福部再補助前年3月保費50％ 10月底前繳清享補助

新冠疫情期間，國內經濟受到影響，為擴大照顧弱勢民眾，衛福部於112年公布「衛生福利部因應疫後補助國民年金保險費辦法」，共...

拼裝電動車無法可管！立委籲訂全國統一指引 交通部：2個月研議

各大自行車道或景點附近的拼裝電動車事故頻傳，但不少遊客發生事故後才發現業者並無相關保險，車輛也無相關法規可管，呈現三不管...

還是熱！北部上看37度 13縣市亮高溫橙黃燈恐36度以上

今天天氣還是很熱。中央氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，高溫普遍可來到33至36度，北部地區有機會出現較大範...

3號颱風估1天內生成 菲律賓外海熱帶系統發展中周末起水氣增加

中央氣象署預報員官欣平上午指出，今明兩天台灣以高溫炎熱為主，周末要到下周要注意南海到菲律賓東方海面低壓帶內熱帶系統發展情...

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置...

塑膠農膜回收難 北部循環利用仍卡關

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。