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戶外非最危險…在家更易中暑！日醫示警「無感蒸發」 發現時恐已命危

聯合新聞網／ 綜合報導
連日高溫炎熱，各年齡層都要慎防中暑。圖／ingimage
連日高溫炎熱，各年齡層都要慎防中暑。圖／ingimage

日本近日酷熱難耐，根據「RKB每日放送」報導，福岡縣已連續3天發布高溫警報。6月30日，佐賀縣一名80多歲男子疑似因中暑身亡，引發民眾關注。醫師提醒，每年6月底至7月初是「第一波中暑高峰」，此時人體尚未適應高溫濕氣，即使是年輕人也同樣容易中暑。

北九州市立八幡醫院名譽院長伊藤重彥表示，不少人以為中暑只會在白天戶外發生，其實在傍晚，甚至深夜在家發生的情況更多。根據統計，每年約有4成的中暑案例發生在住家，已連續5年高居第一。

主因除了高溫，還有「濕度」與「輻射熱」。房屋在白天吸收熱能後，傍晚開始向室內釋放熱氣，加上浴室、廚房水氣多，導致屋內濕度偏高。如果此時沒開冷氣、也沒適當通風，就容易造成身體過熱、水分流失，進而出現中暑症狀。

醫師也指出，即便沒明顯流汗，人體透過皮膚與呼吸還是會自然蒸發水分，稱為「無感蒸發」。一般成人在熟睡時可流失約500毫升水分，洗澡後也可能再流失500毫升。對年長者而言，若睡前未補充足夠水分，再加上夜間會流汗，常在早晨出現嚴重症狀，甚至當家人發現時已經昏迷。伊藤醫師呼籲，民眾應養成在感到口渴前就補充水分的習慣，適時使用冷氣與電風扇，並保持室內空氣流通。尤其傍晚時段最需提高警覺，別讓身體健康為省電付出代價。

中暑 日本 濕氣 省電 高溫

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