快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

聽新聞
0:00 / 0:00

悠遊卡也會過期！官方揭查詢使用年限方式 建議到期換新卡

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊卡有使用期限，到期需要展延。悠遊卡示意圖。 聯合報系資料照
悠遊卡有使用期限，到期需要展延。悠遊卡示意圖。 聯合報系資料照

悠遊卡也有使用年限嗎？一名網友曬出自己悠遊卡的照片，感嘆悠遊卡竟然也會過期。對此，官方透露悠遊卡的使用年限，解答悠遊卡過期的原因，並呼籲到達年限後，為了避免感應不良，應更換新卡使用。

一名網友在Threads發文，PO出自己悠遊卡的照片，並表示這張悠遊卡快要到期了，因為卡片有很多珍貴的回憶，過期不免有些難過，從前搭高鐵到台中轉接駁車都靠這張卡，那時還有前8公里免費，他也是最近才知道悠遊卡也有「使用期限」。

此文一出，也有不少網友驚訝悠遊卡有使用期限，也有內行網友分享解決方式，「一般票卡20年生命周期，超過20年即為滿生命周期，但前往超商儲值仍可延期5年繼續使用」、「去捷運站或超商展期就能再繼續延長使用五年」。

悠遊卡公司也在官網說明，悠遊卡因為物理特性、天線老化等因素，有效期限為20年，到期後為了避免感應不良或效果不佳建議更換新卡。

悠遊卡公司也指出，如果悠遊卡過期，可以至指定地點（四大超商門市結帳櫃台、台北捷運各站點或悠遊卡公司客服中心）進行悠遊卡展期，即可再延展5年效期。想知道悠遊卡的使用期限，也可進入官網輸入悠遊卡外觀卡號查詢卡片效期。

TPASS 台北捷運 悠遊卡

延伸閱讀

帆布鞋側面兩個「孔洞」要幹嘛？ 內行曝真相：不是用來綁鞋帶

首爾弘大驚魂夜！夜店拉人騙免費 台女想逃被擋：警察說無法保護外國人

玩不膩？台灣人到底多愛去日本旅遊 網揭關鍵原因：這輩子只去這

誰跟我一樣「就是愛蔥薑蒜跟香菜」 網暴動喊：加爆！

相關新聞

利多！衛福部再補助前年3月保費50％ 10月底前繳清享補助

新冠疫情期間，國內經濟受到影響，為擴大照顧弱勢民眾，衛福部於112年公布「衛生福利部因應疫後補助國民年金保險費辦法」，共...

拼裝電動車無法可管！立委籲訂全國統一指引 交通部：2個月研議

各大自行車道或景點附近的拼裝電動車事故頻傳，但不少遊客發生事故後才發現業者並無相關保險，車輛也無相關法規可管，呈現三不管...

還是熱！北部上看37度 13縣市亮高溫橙黃燈恐36度以上

今天天氣還是很熱。中央氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，高溫普遍可來到33至36度，北部地區有機會出現較大範...

3號颱風估1天內生成 菲律賓外海熱帶系統發展中周末起水氣增加

中央氣象署預報員官欣平上午指出，今明兩天台灣以高溫炎熱為主，周末要到下周要注意南海到菲律賓東方海面低壓帶內熱帶系統發展情...

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置...

塑膠農膜回收難 北部循環利用仍卡關

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。