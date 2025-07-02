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悠遊卡也會過期！官方揭查詢使用年限方式 建議到期換新卡
悠遊卡也有使用年限嗎？一名網友曬出自己悠遊卡的照片，感嘆悠遊卡竟然也會過期。對此，官方透露悠遊卡的使用年限，解答悠遊卡過期的原因，並呼籲到達年限後，為了避免感應不良，應更換新卡使用。
一名網友在Threads發文，PO出自己悠遊卡的照片，並表示這張悠遊卡快要到期了，因為卡片有很多珍貴的回憶，過期不免有些難過，從前搭高鐵到台中轉接駁車都靠這張卡，那時還有前8公里免費，他也是最近才知道悠遊卡也有「使用期限」。
此文一出，也有不少網友驚訝悠遊卡有使用期限，也有內行網友分享解決方式，「一般票卡20年生命周期，超過20年即為滿生命周期，但前往超商儲值仍可延期5年繼續使用」、「去捷運站或超商展期就能再繼續延長使用五年」。
悠遊卡公司也在官網說明，悠遊卡因為物理特性、天線老化等因素，有效期限為20年，到期後為了避免感應不良或效果不佳建議更換新卡。
悠遊卡公司也指出，如果悠遊卡過期，可以至指定地點（四大超商門市結帳櫃台、台北捷運各站點或悠遊卡公司客服中心）進行悠遊卡展期，即可再延展5年效期。想知道悠遊卡的使用期限，也可進入官網輸入悠遊卡外觀卡號查詢卡片效期。
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