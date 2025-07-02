拼裝電動車無法可管！立委籲訂全國統一指引 交通部：2個月研議

各大自行車道或景點附近的拼裝電動車事故頻傳，但不少遊客發生事故後才發現業者並無相關保險，車輛也無相關法規可管，呈現三不管地帶。立委今召開記者會要求交通部研議、訂定統一指引；交通部則表示，2個月內會與地方討論，評估是否後要訂定規則。

近年來興起自行車觀光熱潮，不少業者出租拼裝電動車供旅客騎乘遊覽當地景點環境，也讓拼裝電動車事故頻傳，包含去年1月台東池上伯朗大道發生拼裝電動車死亡事故，今年4月再有遊客於新竹市南寮漁港發生拼裝電動車事故，發現業者竟無相關保險機制，民眾求償無門。

根據交通部統計，全國電動輔助自行車事故件數，2024年高達2325件，死亡24人、受傷2080人，對比2023年2184件，死亡18人、2022年1765件，死亡16人、2021年1059件，死亡9人；但交通部強調，因拼裝電動車數量太少，並未單獨統計，因此上述數字還包含其他樣態。

根據警政署統計111年至113年每月其他慢車傷亡事故的發生件數趨勢，分析111年1月至112年6月肇事原因，未注意車前狀況有52件，占18.98%；未依規定讓車37件，占13.5％；左轉彎未依規定23件，占8.39％。

而112年7月至113年12月肇事原因，恍神、緊張、心不在焉分心駕駛有16件，占7.84％；左轉彎未依規定發生14件，占6.86％；未依規定讓車及未保持行車安全距離各發生10件，各站4.9％

警政署進一步指出，112年至114年5月其他慢車違規件數統計，不依規定轉彎超車停車或通過交叉路口有18件；不依規定停放車輛9件；違規酒駕、不服從警察指揮或不依標誌標線號誌的指示各有8件；不在規定的地區路線或時間內行駛6件；拒絕酒駕5件；未領照行駛、不在劃設的慢車道通行或在未劃設慢車道的道路不靠右側路邊行駛，各有3件。

立委李坤城表示，盡管交通部曾指出拼裝電動車現行「道路交通管理處罰條例」中，被歸類為「其他慢車」，屬於地方政府權責，但因無明確定義與歸類，實務上因多數縣市尚未訂定管例自治條例，導致道交條例第69條罰則難以適用，無法有效取締少數違規業者。

李坤城說，在缺乏法源及管理機制下、業者既無保險義務，也無需申請營業許可，一旦發生交通事故，旅客須自行負擔醫療與賠償費用，因此要求交通部應盡快研議修正道交條例第69條，明定有關「慢車」、「其他慢車」、「非其他慢車」等運具相關規定，或制定全國統一指引供地方依循，且必須將車輛檢驗、登記、強制保險、定型化契約與安全教育納入必要項目。

立委林月琴表示，目前道交條例因尚有任何授權訂定管理辦法，造成警方執法認定上究竟是用第32-1條或69條的魔無地帶，且針對有訂定自治條例的縣市，其他慢車違規行駛道路的車輛所有人僅儲300元罰鍰，若該縣市無訂定自治條例則無法可管，無法有效遏止違規營業行為。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇回應，目前訂有相關自治條例規範包含高雄、宜蘭、台東、彰化、屏東、金門等6縣市，對於立委要求訂定全國統一指引，未來2個月將會與地方討論，視地方需求評估是否需訂定規則，但強調若地方有需求交通部也會給予協助。