中大攜北榮發現關鍵腦波指標 有望成憂鬱症治療新契機

國立中央大學認知智慧與精準健康照護研究中心與台北榮民總醫院精神部情緒精準醫療中心（PreDIC）合作，由國科會和教育部支持，研究團隊揭示多種關鍵腦波指標，與憂鬱症狀嚴重程度密切相關，更可預測非侵入性磁刺激治療的效果，未來有望應用於個人化精神健康照護。

中大表示，重複性經顱磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation， rTMS）是目前經美國及台灣都核准的重度憂鬱症治療方法之一；透過磁場在大腦皮質誘發微弱電流，以調節異常的神經活動。

然而，臨床經驗顯示，rTMS的治療效果因個別憂鬱症症狀差異大而無法完善，因此如何提供更精準的治療參數與預測機制，是實現個人化精神醫療的重要課題。

中大與北榮的研究應用了「全息希爾伯特頻譜分析法」，技術由院士黃鍔於其任職中央大學期間開發，能如精密3D顯微鏡般解析腦波中不同頻率間的動態調變互動，揭露過去難以察覺的腦訊號型態，病症潛藏於大腦中的密碼，也正透過該項技術逐步被解開。

中大指出，藉由此方法，中央大學認知智慧中心主任阮啓弘、助理研究員蔡怡君與台北榮總精神醫學部教授李正達團隊發現與憂鬱症狀與治療反應相關的關鍵腦波指標，並突顯出這類腦波型態對於預測治療反應的高潛力價值。

研究團隊針對難治型憂鬱症患者的研究結果顯示，過去較少被關注的高頻Gamma腦波，在受到較慢的Alpha與Beta腦波調控時，其強度與憂鬱症狀的嚴重程度呈正相關。更重要的是，若患者在治療前的Gamma活動較低，通常對rTMS治療反應較佳，反之則成效有限。

中大也指出，阮啓弘和李正達團隊目前正嘗試結合人工智慧、深度學習與先進模型的即時閉環電磁刺激系統，根據個體腦波狀態即時調整刺激參數，期望能更有效改善重度憂鬱症患者的症狀，朝精準個人化神經及精神醫療的目標邁進。該項研究成果已發表於《國際臨床與健康心理學期刊》（International Journal of Clinical and Health Psychology）。