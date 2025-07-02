廁所新制「蹲派 vs 坐派」吵架了！熱門關鍵字揭曉吵什麼

環境部在6月27日舉辦「台日廁所趨勢交流研討會」，邀請日本學者與台灣各級機關代表，針對公廁設計、清潔維護與使用便利性等議題交流經驗。這次會議最大的重點是：台灣將全面推動「全坐式廁間」，未來新建或整修的公廁中，每座最多只能保留一間蹲式馬桶，其餘全面改為坐式。

為什麼要改坐式？其實和「老化社會」有關

很多人會覺得蹲式馬桶比較衛生、不會直接接觸座墊，但環境部說，這次政策的主要考量其實是人口老化和使用安全。坐式馬桶對行動不便或年長者來說更安全，跌倒風險也較低。

根據環境部2020年的統計，目前台灣公廁的坐式馬桶比例不到一半（43.58％），但這樣的配置已經不太符合高齡化社會的需求，因此政府決定逐步調整方向。

「蹲式比較乾淨」其實是誤會？專家有話說

很多人偏好蹲式馬桶，是因為擔心接觸到坐墊上的髒污或傳染病，這在女性族群中尤其普遍。不過，這樣的印象其實不完全正確。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，蹲式馬桶通常需要以水進行濕式清潔，容易讓地板長時間處於潮濕狀態，成為細菌孳生的環境。他補充，根據實地採樣結果，蹲式馬桶周邊與地板的大腸桿菌數量明顯高於坐式馬桶，而這些細菌甚至可能經由鞋底被帶出廁所，對公共衛生造成更大影響。

針對民眾對坐式馬桶衛生問題的疑慮，環境部也在今年5月修正《補助公共廁所興建及修繕工程督導指引》，明確推動「全坐式馬桶」政策，並要求廁所提供酒精、坐墊清潔液或馬桶坐墊紙等配套，降低接觸風險，提升使用安心度。

不只換馬桶 連「臭味」也有解方

這次研討會也分享了很多新的公廁改善做法。包括使用「乾式清掃法」來保持廁所乾爽、引進「科學診斷技術」找出臭味來源，還有裝設「智慧監控系統」來提升清潔和安全管理效率。這些升級搭配坐式廁間的設計，環境部認為能夠大幅提升民眾如廁的安全感與滿意度。

除了衛生和設備更新，環境部也強調，未來的新公廁設計，會更全面納入使用者需求。不只要「乾淨好用」，也要考慮到親子、性別友善、無障礙通行和高齡者使用便利性。

坐式還是蹲式？全坐式政策引爆網路論戰

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

公廁怎麼設計，不只是設備問題，更牽涉到不同族群的需求與衛生焦慮。隨著坐式政策上路，網路上也出現各種聲音。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，「馬桶」相關話題在近一週（2025年6月24日至6月30日）已累積超過10,624筆聲量，討論熱度明顯受到台灣推動「全坐式廁間」政策影響。聲量關鍵字中，「坐式、蹲式、公廁、衛生、細菌、老人家」等字詞成為討論焦點。

不少網友針對公廁改為坐式提出看法，有人認為：「要換坐式就請附酒精和紙坐墊。不然很不衛生。」也有人持反對意見表示：「每次去公廁大家都搶蹲式的比較多。」而另一派則強調應該考量不同使用者需求，建議保留彈性：「一半一半比較好吧，有些老人家確實蹲不下去，但我個人真的比較喜歡蹲式的。」

除了衛生與偏好之爭，也有許多留言提及實際使用困難：「老人家蹲下去真的很難站起來」、「小孩、孕婦、老人，都適合坐式的，普及消毒馬桶蓋的方法比較重要。」而「坐墊紙、修繕、打掃、公德心、馬桶蓋、大腸桿菌」等關鍵字，也反映出民眾對如廁安全與清潔維護的高度關注。

整體來看，坐式與蹲式馬桶之爭在網路上仍呈現明顯分歧，未來政策若要推動全面轉型，如何兼顧衛生措施與不同族群的實際需求，仍是民眾最在意的問題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月24日至2025年6月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『馬桶』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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