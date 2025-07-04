追馬祖藍眼淚必敗！2025島嶼紀念酒勾勒島嶼文化縮影

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今年夏天，馬祖不只是藍眼淚綻放的夢幻秘境，更在國際烈酒舞台上綻放光芒。馬祖酒廠甫於五月，在素有「烈酒界米其林」之稱的舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）中，一舉囊括兩面雙金、兩面金牌及一面銀牌，橫掃五項大獎，再次為台灣烈酒寫下榮耀新頁，也讓島嶼風土與釀酒底蘊躍上國際殿堂。

「嶼藏陳高系列」：首度參賽即雙雙獲獎

在本次脫穎而出的酒款中，首次參賽的「嶼藏陳高18年」和「嶼藏陳高12年」分別榮獲雙金獎和銀獎殊榮；「馬祖高粱酒58度」也同樣斬獲最高榮譽的雙金牌；「馬祖元尊陳年高粱」與「東湧陳年高粱」則雙雙勇奪金牌。

馬祖酒廠勇奪2025年SFWSC五獎項，今年全新推出之力作「嶼藏陳高系列」，首度參賽即雙雙獲獎。 圖／泰山 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

其中，備受矚目的「嶼藏陳高系列」，是馬祖酒廠今年全新推出之力作，融合南竿與東引兩地的陳年原酒精粹，以傳統工藝調和出豐富層次。「嶼藏陳高18年」酒體醇厚渾圓，卻不失高粱特有的陳年麴香及甜感，餘韻悠長；「嶼藏陳高12年」則展現清新果香與細緻口感，尾韻卻仍保有馬酒特有的麴香鹹味，風格分明，各擁風華，是中高酒齡陳高愛好者不可錯過的夢幻藏酒。

想品嘗得獎美酒，不需要遠赴馬祖。「嶼藏陳高12年」和「嶼藏陳高18年」皆可到連鎖便利商店機台、馬祖酒廠台北門市與指定酒專購買；其中「嶼藏陳高12年」在家樂福、大潤發、愛買等各大量販店，皆有販售。

「島憶老酒」：微酸帶甜的夏日微醺

除了在國際大賽中斬獲佳績，馬祖酒廠也同步推出老酒新瓶裝—「島憶老酒」，向馬祖家釀文化致敬。這款老酒是每一個馬祖人的成長記憶，每年冬至到清明為最佳釀造期，過往每家每戶島民出動所有人力蒸糯米、拌紅麴、發酵壓榨，再放入陶甕中，歷經半年到一年熟成，等待著酒液從玫瑰紅轉為琥珀色，清澈亮麗，風味獨具。入口微酸帶甜，融合黑胡椒的辛香與梅李的果韻，14%酒精濃度為夏日品酩帶來剛剛好的清爽微醺。

主打馬祖在地的傳統家釀風味，「島憶老酒」即日起於全聯通路獨家預購。 圖／泰山 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝設計也巧妙融入馬祖元素，「島憶老酒」以筆勢揮灑的「島」與「憶」兩字書法，演繹在地山海意象，並在瓶標融入芹壁聚落、燈塔與海鷗等馬祖地域特色，凸顯島嶼記憶的溫度與文化深度。「島憶老酒」即日起至9月25日止，可於全聯通路獨家預購，建議售價560元、預購優惠價499元；亦可於馬祖酒廠門市與指定酒專購買。

「2025島嶼紀念酒」：追藍眼淚最夯伴手

如果說藍眼淚是夏日馬祖最夢幻的風景，那麼「2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉」就是那份旅程中最有溫度的紀念。這款僅於馬祖限量販售的紀念酒，以馬祖四鄉五島最具代表性的傳統祭典「擺暝祭」為創作靈感，融合煙火、神轎與信仰圖騰，將祝福與情感封藏入瓶。

「2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉」四款限定酒標分別對應馬祖四鄉。 圖／泰山 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉」的四款酒標設計，都別具寓意。「東引鼓板樂」象徵趨吉避凶、「北竿扛乩」展現平安護佑、「南竿上彩暝」重現節慶最熱鬧高點，而「莒光跑火賽」，則寄託對健康與新福運的期盼。這不僅是四瓶酒，更是一段段島嶼文化的縮影。

在酒體方面，「2025島嶼紀念酒〈炎炎擺暝祭〉」選用58度高粱，風味飽滿濃烈，洋溢柑橘與穀糧香，並帶有水梨的清甜與獨特的礦物氣息，尾韻綿延不絕，層次堆疊如島嶼節慶般熱烈奔放。每瓶容量600毫升，建議售價699元，限量發行，只有在馬祖才買得到，無論自飲或送禮，皆是獨一無二的深情紀念。

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