50歲大叔下床第一步就痛 部桃中醫師用這一招幫病友走出足底筋膜炎痛

50歲的阿華近來飽受腳跟疼痛所苦，每天清晨起床落地第一步就像踩到尖釘般劇痛難忍，連走路都變得畏縮不前，到衛福部桃園醫院中醫科就診後，經過針刺與推拿等中醫療法，疼痛感明顯改善，重新找回自在步伐。

桃園醫院中醫師李恩育指出，足底筋膜炎是現代人常見的足部疼痛原因，特別好發於久站、久走或經常運動的族群。足底筋膜就像腳底的「避震器」，當身體結構不平衡、肌肉緊繃無力或使用過度時，就可能引發發炎疼痛，常見原因還包括高低足弓、體重過重、年齡老化、穿著不適鞋款，甚至與痛風、自體免疫等全身性疾病相關。

李恩育說，患者最典型的症狀為腳跟刺痛、緊繃或灼熱感，特別是在早晨起床或久坐後起身時最為明顯。中醫診療會根據患者體質與經絡狀況，以足太陰脾經、足太陽膀胱經與足少陰腎經為主軸進行治療，透過針刺、穴位按壓與徒手推拿調整經絡氣血，改善局部循環與組織修復能力。

李恩育表示，針刺可以幫助緩解局部發炎與疼痛，推拿與肌肉伸展訓練則能重建足底功能，改善步態，治療同時也會教導患者自我保健，例如利用毛巾捲腳趾、撿拾小物等動作加強足底筋膜彈性，並建議穿著支撐性佳的鞋子，減少足底壓力。足底筋膜炎的治療成效佳，約九成患者經適當處置後可大幅改善症狀；然而若不加以重視，反覆發作恐進一步影響行走與生活品質。