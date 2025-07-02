【重磅快評】日本科學面對地震預言 台灣罷免此話題

日人龍樹諒預言五日將發生大海嘯，嚇壞東亞近鄰，各國應對也高下不同。日本邀來地震實務及學界人士，從科學角度探討震災發生的可能，若發生可能衝擊何處？做足避難準備；台灣官方、氣象界多淡化此預言，認為發生的可能性不大，即便日本真有大地震，對台灣因距離屏障也影響不大。大罷免話題正鋪天蓋地，談日本地震，只差當成庸人自擾。

龍樹諒過去311福島震災的預言成真，讓他這次五日發生地震預言未被視為妖言惑眾，反而日本氣象廳從科學角度深入探究，認為五日的大地震，南海海槽將衝擊四國島高知縣的黑潮町，引發五公尺高海嘯，傷亡人數超過兩千；日本總理府氣象廳聯手高知縣地方政府，要求黑潮町鄰近的社區、企業、學校都要提出防災計畫書，且在地震預言傳出後不斷演練。

五日日本大地震的預測是源於長期對南海海槽變動的監測，這是有地震、地理學根據的長期研究，推測板塊運動引起的海槽變動，依可根據長期監控數據推斷高知縣將如同311震災對福島的衝擊，甚且更為劇烈的海嘯及人員傷亡。日本此次應對最值得台灣借鏡是中央與地方政府聯手，中央氣象廳負責科學判讀，地方政府則負責落實防災整備，如果五日真有大地震，高知縣黑潮町地區也可照預擬的防災計畫照本實施。

南海海槽引發的震災，隨著板塊擠壓、海水衝擊，必然會沿著琉球海溝、沖繩、吐噶喇列島一路撲向台灣宜蘭及花蓮沿線，雖然高知縣距台灣東海岸有兩千公里，但也必然會衝擊台灣，但糟糕的是五日就在眼前，台灣不但中央氣象署沒有提醒，地方宜花一線更沒有防災計畫；特別要強調，日本高知縣五日可能衝擊區域不但早有警覺，提出防災計畫書，甚且演練過幾十、上百次，因應震災後勤補給創設的罐頭、粥品等企業早就常態販售。

防災準備台灣的確進度很慢，不要說企業化經營，甚至日前連初級避難包推出都能引發話題，真要談防災觀念年及準備，恐怕從中央到地方，政府到人民都還差太遠。七月起災難頻生，台灣不能只自求多福。