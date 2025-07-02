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雙颱風恐接力生成？氣象專家示警：其中1個可能登台

聯合新聞網／ 綜合報導
熱帶擾動98W未來不排除有登陸台灣本島的可能性。本報資料照片
熱帶擾動98W未來不排除有登陸台灣本島的可能性。本報資料照片

今天凌晨2時在日本南方海面有熱帶低壓生成，氣象署估未來24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。氣象專家林得恩預測，西北太平洋海域目前正有兩個熱帶系統發展中，其中位於日本東南方外海的熱帶性低氣壓TD05，預計將朝北北西轉東北方向前進，強度有機會進一步增強為颱風。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，位於菲律賓東部外海的熱帶擾動98W則更值得關注。根據今晨各國氣象數值模式的最新模擬結果，對於98W的後續路徑尚未有一致看法，顯示其未來動向仍具高度不確定性。

歐洲中期預報中心（ECMWF）與AI強化版本EC-AIFS模式均預測，98W可能會向西北移動，通過呂宋島後進入南海，甚至沿台灣海峽北上，對台灣構成潛在威脅。另外，ECMWF模擬的情境顯示，未來不排除有登陸台灣本島的可能性。

相較之下，美國國家氣象預報中心（NCEP）則提供較樂觀的預估，預測98W會先北轉，隨後偏東北方向行進，朝日本前進，預計不會直接影響台灣。

林得恩表示，98W後續的發展與行進路徑，將受到環境駛流場影響，其中太平洋高壓的西伸或東退將是關鍵因素。建議民眾持續關注官方氣象資訊，為可能的天氣變化預作準備。

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