桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室 出國必收懶人包

你還以為桃園機場只是出國前的中繼站？那你可就大大誤會它了！其實，這裡根本是藏在飛機跑道旁的小型樂園，不只好吃、好逛，還有「隱藏版免費貴賓室」等你來挖寶。

誰說等飛機只能滑手機滑到沒電？現在越來越多人乾脆提早到機場報到，就是為了好好享受一下這座「旅人專屬的祕密基地」。不管你是想放空發呆、帶小孩放電、滑手機追劇、拍美照打卡，還是單純想吃點好料，桃機通通都能滿足你！

桃園機場近期有免稅商店以「人文、科技、永續」為核心，全面升級旅客的候機體驗與免稅購物空間，正在蛻變成全球少見的「文化型機場」。來過一次，你會發現這裡根本不只是出發的起點，而是會讓人忍不住期待「下次再來」的旅行亮點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理桃園機場十大免費好去處，不只是打發時間，還能讓你在起飛前就先被療癒一波。旅行還沒開始，幸福感搶先登機，現在就跟著這篇機場探索指南，帶你重新認識桃園機場的驚喜魅力，保證讓你從此愛上提早報到！

No.1 觀景台

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

地點：第二航廈5F南北兩側

桃園機場觀景設施每日開放時間為06:30至22:30，是體驗飛行魅力的絕佳地點。不必出國，也能近距離感受巨型飛機起降的轟隆聲與震撼畫面，拍下壯觀美景，成為旅程中不可錯過的打卡景點。清晨與黃昏時段最推薦前往，不僅光線柔美，還能拍出飛機剪影、天空與雲層交織的浪漫畫面。北側可遠眺竹圍漁港彩虹橋與台灣海峽風力發電機，不想曬太陽就在室內欣賞樂高模型、樂高牆、仙人掌裝置藝術等；南側景色可見高鐵軌道，畫面感十足，室內有迷你版的老街造景，好看又好拍。

許多網友給予好評，「北側觀景台面對降落跑道，可欣賞飛機降落景色，但還是南側觀景台視野比較好、看飛機起飛比較有看頭」、「親近飛機的好地方，可以近距離觀賞飛機滑行及地勤人員處理飛機的畫面，真的很過癮」、「進入會需要簡單檢查包包，整體來說是不錯的空間」。

實用小技巧：先搭機捷至A13站，前往3F報到大廳。要去北側觀景台，找到1號櫃台轉乘電梯或手扶梯直達5F；要去南側觀景台，就到22號櫃台再上5F。

No.2 機場體驗區

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

地點：第一航廈4F（環亞貴賓室旁邊）

你知道桃園機場有隱藏版「免費貴賓室」嗎？24小時開放、不用商務艙、不用聯名卡，人人都能進去休息！

沙發、長桌、充電插座通通有，還有航班即時資訊螢幕，不怕錯過登機。寬敞安靜、不用預約，轉機、紅眼班機、提早報到必踩點，這裡根本平民版頭等艙。網友表示，「可惜只有出境才有」、「對於桃園機場提供這樣優質的免費空間，感到非常開心」、「空間很大，臨時辦公也有插頭和桌子可以用」。

此外，這裡有哺集乳室、乾濕分離與無障礙空間的免費淋浴室（24小時開放，每人限時15分鐘），提供冷熱水、洗髮精沐浴乳與吹風機。

No.3 淋浴室

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

誰說旅行一定要邋遢登場？桃園機場的免費淋浴室讓你「洗」出高質感旅人風範。乾濕分離、男女分室，明亮又整潔，桌台、座椅、掛鉤、鏡子一應俱全，自備毛巾與盥洗用品，到櫃檯登記就能入場，每人限時 15 分鐘。不管是熬夜趕飛機還是轉機累爆，來這裡快速沖掉疲憊，瞬間重整行頭，繼續帥氣奔赴目的地。

位置與開放時間

第一航廈

1F（抵達區）全天候開放

2F（抵達區）設有兩處淋浴室，全天候開放

4F（出發區）環亞貴賓室旁，全天候開放

第二航廈

1F（抵達區）6號行李轉盤旁，全天候開放

3F（出發區）08:00~17:00

4F（出發區）設有兩處淋浴室，分別為05:00~23:00、全天候開放

5F（非管制區）設有兩處淋浴室，北側商場康是美後方、南側商場金仙滷肉飯附近，08:00~20:00

No.4 特色主題候機室

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

候機不無聊！桃機登機門藏著超美主題空間，和不同業者合作，從文青風、在地文化到藝術感十足的設計，每一區都超好拍、超有故事，根本就是機場版的藝術巡禮，等你來打卡探索。

其中，C1登機口附近的「木育森林候機室」由知音文創與免稅商店攜手打造，整區以原木設計為主調，營造溫潤自然的氛圍。設有獨特造型的木質休憩椅與長桌，附有插座，兼具舒適與實用性，融合科普與趣味互動裝置，搖身一變成為好玩又好逛的文化展館。現場展示多款台灣特有動物等比例公仔，如石虎、台灣黑熊、台灣藍鵲等，搭配生動的解說牌，寓教於樂，讓親子候機時輕鬆學習生態知識；更攜手台灣品牌「一心鋼琴」展出專業翻修的二手鋼琴，開放旅客自由彈奏，響應永續也豐富文化體驗。

另一邊的C2登機口的「Hello Kitty主題候機室」是三麗鷗粉絲朝聖地！粉紅色夢幻場景搭配可愛的巴士站牌，處處可見凱蒂貓、布丁狗、大耳狗、酷企鵝、大眼蛙等人氣角色，療癒指數爆表！一旁設有童書、桌遊和互動牆，孩子玩翻天；販賣店商品多元，大人買不停，是親子放電首選的候機天堂。體驗過的旅客評論，「商店就在旁邊，超可愛的」、「我想我們會和女兒在這裡度過很長一段時間」、「超可愛的娃娃牆誰能招架得住」。

No.5 兒童遊戲區

《網路溫度計DailyView》

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帶小朋友旅行，兒童遊戲區絕對是救星！第二航廈3F的C5-C6候機室間有森林樂園遊戲區，結合ESG概念設計的環保遊具區，設有溜滑梯、積木牆與互動遊戲牆，讓孩子在玩樂中探索自然知識，還有中英文繪本童書可以翻閱。空間同時貼心規劃育嬰室與哺乳區，配有尿布台、洗手台、乳液、溫水濕紙巾與乾紙巾等，讓家長安心又便利。

兒遊區全天開放，哺乳室開放時間則為06:00~23:00。許多家長大讚，「設計太用心了」、「整個區域的地板是軟質的，不用怕小朋友衝來衝去跑來跑去跌倒」、「這裡真的超棒，上次經過一整個驚喜！上飛機前讓小孩放電，大人放鬆小孩玩到不想走」。

第一航廈的A4登機口（老董牛肉麵旁邊）則有小型巧虎主題列車溜滑梯，吸引小朋友開心玩耍，網友分享，「兒時的好朋友～巧虎」、「一直玩到飛機要起飛才離開」、「童趣風十足的場景很好拍耶」。

No.6 按摩椅區

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

飛太久、扛太多，你的肩膀還好嗎？桃機貼心設置「免費SPA等級按摩椅」，幫你一秒解壓、回血再上路。在第一航廈B7旁及第二航廈C10-1、D2附近隨時來場鬆筋小旅行～無論剛落地、轉機中，或準備出發，都能立刻充電放鬆，旅程更順暢。

實用小技巧：只要向一旁的免稅商店或藥妝店櫃台「索取免費代幣」，就能體驗從頸肩到腿部，一共10分鐘放鬆按摩時光。

No.7 春池琉璃體驗池

《網路溫度計DailyView》

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地點：第二航廈 C10‑1 景觀休憩區

出國前必踩的機場祕境曝光，網友狂讚「超夢幻」的春池琉璃體驗池，是桃機第二航廈2025年全新亮點！一池湛藍琉璃開放踩踏，冰涼透心、踩起來宛如走在玻璃天空，拍照打卡美到不真實。

這片琉璃不只美，還很有意義，由新竹知名的台灣企業「春池玻璃」，運用回收玻璃再製，傳承50年工藝，實踐綠色循環經濟，每一步都是永續時尚。旁邊還有綠意沙發、免費按摩椅、悠活瑜珈天地，秒變身微型森林系公園，讓你在機場也能身心放鬆、拍好拍滿。

實用小技巧：走入體驗池前要脫鞋，遵守現場規範，地面有防滑設計；按摩椅免費代幣可在06:00-23:00至C9-C10文萃市集與營業人員領取。

No.8 E世代電競體驗區

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

翻攝FB／桃園國際機場 Taoyuan International Airport

地點：第二航廈D區（靠近D3）

出國前先飆一波！桃機電競區超有感，VR 賽車模擬器爽翻天，電腦、耳機全都能試玩，還有機動戰士帥氣鎮場，根本把機場變成電玩樂園。網友笑稱，「根本是大、小男生的最愛」、「感覺爸爸比小孩更開心」。

No.9 圖書館

《網路溫度計DailyView》

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桃園機場曾入選美國旅遊網站MATADORNETWORK全球十大最佳消磨時間機場，其中一大亮點就是C1登機門旁有雙層6.3米挑高設計的「桃禮記書店」，就像是小型的圖書館。

另外，第一航廈的A8與B7登機門兩個航廈皆設有觀景室，旅客可在舒適空間中閱覽實體刊物，同時欣賞窗外飛機起降的迷人景色。

邊吃、邊逛、邊玩，候機也能當收藏控！

《網路溫度計DailyView》

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候機時總想「亂晃一下」再登機？那你一定要逛逛這些寶藏店家——第二航廈C8登機門附近有2025全新開幕「玩具／書店」充滿驚喜，各式泡泡瑪特限量盲盒、LABUBU與MOLLY的400%版本聯名款、美國人氣彩虹熊「Care Bears」、英國療癒系「Jellycat」，還有台灣原創品牌的積木模型、公仔轉蛋、益智桌遊等，超多夢幻級商品，網友直呼「還沒出國，先買一波」、「手刀準備搶購」、「這樣會越來越多人誤機」。

另一家同在C8的「博物館商店」則彷彿一秒走進小型藝文展，這裡販售與台灣各大博物館、設計品牌聯名的文創品，像是故宮聯名的手繪小物、台博館插畫貼紙、霧面陶瓷杯、森林系便條紙等，質感爆棚。想要與眾不同？可以來這裡挑選紀念品。

最後，肚子餓了嗎？馬上尋找桃機美食，第一航廈管制區3F（B4登機門旁）美食區有漢堡王、龜記茗品、Hómee Rice；第二航廈4F則有麥當勞、林東芳牛肉麵、豆豆里DODOLI等話題美食，還有位於C3登機門前的「街口食趣美食區」也有多家經典台式美味等你來探索。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年06月09日至2025年06月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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