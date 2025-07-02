北榮導入智慧回收機成典範 打造「回收兌換 × 生態循環」永續新模式

台北榮總為落實環境永續與綠色醫療理念，與生活廣場委託經營廠商義美吉盛股份有限公司攜手合作，導入AI智慧回收機，正式推動院區內寶特瓶、塑膠杯、鋁罐與乾電池等資源分類回收，響應政府ESG（環境、社會、公司治理）政策。此計畫結合趣味回饋機制，不僅提升民眾參與意願，更創新打造「回收兌換 × 生態循環」模式，將環保行動與生命教育緊密結合，實現友善環境與永續生態雙重目標。

北榮院長陳威明多年前參訪瑞典，觀察當地街頭廣設空瓶回收機，有效鼓勵民眾從日常生活實踐環保理念，深受啟發。他期盼北榮也能從醫院做起，推動回收文化，進而影響整體社會對永續發展的重視。此次智慧回收機的導入，由醫院指導、義美吉盛贊助執行，為國內醫學中心醫療院所推動ESG政策樹立新典範。

往後民眾可以透過智慧回收機投遞資源，即可累積回收點數，除可兌換院內商店購物折價券外，兌換忘憂湖魚禽飼料，親自餵養湖中生物，將醫院單純療癒空間，進一步轉化為環保與教育共融的場域，提升民眾參與意願，具體展現資源循環與生命教育兼具的永續價值。

根據美國國家環境保護局（EPA）資料，回收一個600ml寶特瓶可減少約63.4克碳排放。智慧回收設備的導入，讓病患與醫護人員皆可輕鬆參與環保行動，日常即能落實減碳，展現醫療單位對永續責任的積極態度。

回收機設置於中正大樓一樓接駁車等候區旁，採用AI辨識與感測技術，能精準分類資源，引導正確投遞，後續由專業廠商統一清運處理，確保整體流程符合政府永續發展目標，歡迎民眾踴躍使用，一同為推動綠色醫療與生態共融的友善環境貢獻力量。

此外，北榮積極響應政府推動ESG政策，昨同步啟用由潤泰企業捐建的湖畔綠化停車場。該停車場提供100個汽車車位供來賓使用，135個機車車位供員工使用，並特別設置3個專屬機車位，體恤辛勤的外送人員。

此停車場採用成本較高的壓花地坪與植草磚設計，不僅提升綠化面積，更與緊鄰的忘憂湖美景相融合，搭配湖邊的唭哩岸石及湖內的38隻禽鳥，形成一幅吸引目光的自然景觀，充分展現北榮對環境保護、人本設計及永續發展的重視。