純煉營養研究室、WaCare 合作公益高齡衛教 八堂免費課程落實在地照護

臺灣即將進入超高齡社會，長者健康照護成為全國性挑戰。為回應偏鄉資源不足與長者健康知識落差，近期，寶島手路菜有限公司旗下「純煉營養研究室」與 WaCare (吉樂健康資訊科技股份有限公司)展開深度公益合作，免費推出共六堂線上衛教直播課程與兩部衛教影片，透過數位傳播機制，將營養與運動知識帶入長者日常生活。

根據國民健康署統計，約 42% 的年長者熱量與營養素攝取不足；而 65 歲以上長者中，獨居者占 23.3%，因購買不便、咀嚼困難、食慾降低等因素面臨營養不良的風險。透過本次合作計畫，不僅彌補城鄉地區資源落差，更以專業知識與數位平台，架構出兼具普及性與即時性的健康支持網絡。

本系列課程鎖定居家與偏鄉長者族群，從「營養均衡」到「肌力強化」全面設計實用內容。特別邀請長期促進銀髮族職能表現的鍾孟修職能治療師，授課《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》，以生活化示範引導長者強化肌肉、預防跌倒；由徐佳靖營養師授課的《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》則深入剖析 211 餐盤原則，協助建立正確高齡飲食觀念。

鍾孟修職能治療師在影片課程中，深入淺出講解肌少症自我檢測。(攝影/ WaCare 團隊)

六堂直播課成效亮眼 6 千餘人同步參與

今年 5 月 15 日至 6 月 17 日間推出的六堂線上衛教直播課程，結合運動與營養主題，從彈力帶運動、核心訓練到膝關節保護，逐步帶領 55 歲以上族群強化全身肌力、減緩退化。系列課程共吸引 6,562 人觀看，並有來自全臺 64 個社區長照據點共同參與，顯見數位衛教模式的高效觸及力。

純煉營養研究室與 WaCare 公益合作六堂衛教直播課程，鎖定樂齡、高齡族群的營養與運動需求設計。 (圖 / WaCare 提供)

系列課程直播期間，學員在聊天室與講師積極互動，不僅即時提問健康疑惑，也踴躍回應課程內容，互動十分活絡。課後回饋亦令人印象深刻，有學員留言：「老師幽默風趣，課程內容豐富，動作示範解說清楚明瞭易學。」、「謝這1個小時好值得哦！透過老師的課程學習到很多！」，這些真實聲音也突顯此類課程的必要性與推廣潛力。

純煉營養研究室長期關注長輩營養健康，除了生產高品質滴雞精，多年來也持續投入各項公益活動。純煉表示，本次與 WaCare 的合作，展現企業結合專業內容與社區需求的實踐力，未來也期望持續拓展健康教育素材，推動更多元化、高可近性的照護行動，讓每位長者都能輕鬆擁有健康的日常。

純煉營養研究室自 2015 年起推出推出滴雞精產品，以「更美好」為品牌理念。 (圖 / 純煉營養研究室提供)

WaCare 執行長潘人豪指出：「這次與純煉的合作，最重要的是雙方理念一致。我們相信，健康教育不該因地理與條件而有所落差，透過數位力量，我們正一步步縮短城鄉健康不平等的距離。」

為讓衛教行動延續，本次合作的兩支衛教影片《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》和《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》，已在 WaCare 平台上架供民眾觀看，目前累計達千次觀看數，期望透過專家深入淺出的講解和數位科技的無遠弗屆，更加擴大公益影響力。

👉 觀看免費衛教課程：

《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》：https://link.wacare.app/JRuCkv

《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》：https://link.wacare.app/ri7Bn5

👉 煉究營養，成為更美好的你｜了解更多純煉營養研究室：https://w.cllab.tw/dTgg8