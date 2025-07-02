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純煉營養研究室、WaCare 合作公益高齡衛教 八堂免費課程落實在地照護

聯合新聞網／ 台北訊
5月15日，花蓮縣光復鄉的加里洞文健站長輩們正在上鍾孟修職能治療師的彈力帶課程 (攝影 / 加里洞文健站提供)
5月15日，花蓮縣光復鄉的加里洞文健站長輩們正在上鍾孟修職能治療師的彈力帶課程 (攝影 / 加里洞文健站提供)

臺灣即將進入超高齡社會，長者健康照護成為全國性挑戰。為回應偏鄉資源不足與長者健康知識落差，近期，寶島手路菜有限公司旗下「純煉營養研究室」與 WaCare (吉樂健康資訊科技股份有限公司)展開深度公益合作，免費推出共六堂線上衛教直播課程與兩部衛教影片，透過數位傳播機制，將營養與運動知識帶入長者日常生活。

根據國民健康署統計，約 42% 的年長者熱量與營養素攝取不足；而 65 歲以上長者中，獨居者占 23.3%，因購買不便、咀嚼困難、食慾降低等因素面臨營養不良的風險。透過本次合作計畫，不僅彌補城鄉地區資源落差，更以專業知識與數位平台，架構出兼具普及性與即時性的健康支持網絡。

本系列課程鎖定居家與偏鄉長者族群，從「營養均衡」到「肌力強化」全面設計實用內容。特別邀請長期促進銀髮族職能表現的鍾孟修職能治療師，授課《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》，以生活化示範引導長者強化肌肉、預防跌倒；由徐佳靖營養師授課的《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》則深入剖析 211 餐盤原則，協助建立正確高齡飲食觀念。

鍾孟修職能治療師在影片課程中，深入淺出講解肌少症自我檢測。(攝影/ WaCare 團隊)
鍾孟修職能治療師在影片課程中，深入淺出講解肌少症自我檢測。(攝影/ WaCare 團隊)

六堂直播課成效亮眼 6 千餘人同步參與

今年 5 月 15 日至 6 月 17 日間推出的六堂線上衛教直播課程，結合運動與營養主題，從彈力帶運動、核心訓練到膝關節保護，逐步帶領 55 歲以上族群強化全身肌力、減緩退化。系列課程共吸引 6,562 人觀看，並有來自全臺 64 個社區長照據點共同參與，顯見數位衛教模式的高效觸及力。

純煉營養研究室與 WaCare 公益合作六堂衛教直播課程，鎖定樂齡、高齡族群的營養與運動需求設計。 (圖 / WaCare 提供)
純煉營養研究室與 WaCare 公益合作六堂衛教直播課程，鎖定樂齡、高齡族群的營養與運動需求設計。 (圖 / WaCare 提供)

系列課程直播期間，學員在聊天室與講師積極互動，不僅即時提問健康疑惑，也踴躍回應課程內容，互動十分活絡。課後回饋亦令人印象深刻，有學員留言：「老師幽默風趣，課程內容豐富，動作示範解說清楚明瞭易學。」、「謝這1個小時好值得哦！透過老師的課程學習到很多！」，這些真實聲音也突顯此類課程的必要性與推廣潛力。

純煉營養研究室長期關注長輩營養健康，除了生產高品質滴雞精，多年來也持續投入各項公益活動。純煉表示，本次與 WaCare 的合作，展現企業結合專業內容與社區需求的實踐力，未來也期望持續拓展健康教育素材，推動更多元化、高可近性的照護行動，讓每位長者都能輕鬆擁有健康的日常。

純煉營養研究室自 2015 年起推出推出滴雞精產品，以「更美好」為品牌理念。 (圖 / 純煉營養研究室提供)
純煉營養研究室自 2015 年起推出推出滴雞精產品，以「更美好」為品牌理念。 (圖 / 純煉營養研究室提供)

WaCare 執行長潘人豪指出：「這次與純煉的合作，最重要的是雙方理念一致。我們相信，健康教育不該因地理與條件而有所落差，透過數位力量，我們正一步步縮短城鄉健康不平等的距離。」

為讓衛教行動延續，本次合作的兩支衛教影片《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》和《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》，已在 WaCare 平台上架供民眾觀看，目前累計達千次觀看數，期望透過專家深入淺出的講解和數位科技的無遠弗屆，更加擴大公益影響力。

👉 觀看免費衛教課程：

《腸保健康，吃對營養，生活更有勁！》：https://link.wacare.app/JRuCkv

《下肢無力出遊走不遠？教你8招提升肌力！》：https://link.wacare.app/ri7Bn5

👉 煉究營養，成為更美好的你｜了解更多純煉營養研究室：https://w.cllab.tw/dTgg8

運動 直播 治療師 影片 公益活動

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