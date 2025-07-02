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還是熱！北部上看37度 13縣市亮高溫橙黃燈恐36度以上

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣持續高溫，氣象署針對全台13縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。聯合報系資料照片
天氣持續高溫，氣象署針對全台13縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上，呼籲民眾慎防中暑。聯合報系資料照片

今天天氣還是很熱。中央氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，高溫普遍可來到33至36度，北部地區有機會出現較大範圍36度甚至37度的高溫，其他地區36度的區域較為局部，中午前後紫外線偏強。

降雨方面，氣象署說，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署上午7時23分針對全台13縣市發布高溫資訊橙色和黃色燈號，指出各地天氣晴朗炎熱，今(2)日台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號。

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。高溫黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、金門縣。影響時間：02日白天。

高溫 屏東縣

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