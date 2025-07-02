日本腦炎上周5例 住居旁均有豬舍、稻田高風險場域

上周新增5例日本腦炎案例，為近5年來單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，目前氣溫炎熱，有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增加趨勢，這5例分別在於台中市南屯區、彰化縣花壇鄉、雲林縣北港鎮、屏東縣崁頂鄉及高樹鄉，3男2女，年齡介於40多歲至60多歲。

疫情中心副主任李佳琳說，上周5例發病個案症狀為發燒、嘔吐、頸部僵硬、意識障礙、頭痛、頭暈等，目前仍在住院治療，同住者皆無疑似症狀。經衛生單位調查，所有個案居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，為降低疫情風險，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所提高通報警覺。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為14、7、12及15例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，羅一鈞提醒，民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

日本腦炎主要病媒蚊為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，多孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，其中三斑家蚊先叮咬帶病毒的豬和鳥類等動物宿主而感染日本腦炎病毒後，再叮咬人造成人類感染。請水稻田、溝渠、池塘、豬舍、鴿舍附近民眾注意防蚊。

大部分日本腦炎患者初期並無明顯症狀，極少數出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。日本腦炎致死率可達20至30%，30至50%存活病例則有神經性或精神性後遺症。