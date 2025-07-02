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農膜去化難／推廣紙膜價貴1倍 桃市：會補助

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
桃園市政府今年首度在瓜田試辦環保紙膜，香瓜農楊修偉也加入試辦行列，觀察使用差異。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今年首度在瓜田試辦環保紙膜，香瓜農楊修偉也加入試辦行列，觀察使用差異。記者張裕珍／攝影

農膜去化卡關，桃園市農業局推廣環保紙膜，去年試辦種植仙草，今年鎖定瓜果作物，可回收自然分解。

農友表示，試辦收成不錯，但紙膜遇雨容易破，成本是傳統農膜的2倍以上，盼政府補助。農業局表示，會提供資材補助，另有較耐用的有機質農膜，也會持續推廣。

桃市府去年與楊梅紫城農場合作，在仙草田區導入可分解紙膜，經對照實測發現，肥分可由紙膜滲透達根部，生長情形較好，傳統塑膠農膜無法直接滲透，肥料只能施於畦溝兩側。

農業局今年找上觀音瓜農試辦環保紙膜，同樣以傳統塑膠農膜為對照組。種西瓜20多年的農民許文鎽近日收成，他發現兩種農膜的瓜田收成都不錯，但紙膜每分地得花6000元，傳統塑膠膜只要2700元，貴了不少，「政府一定要補助才行」。

觀音區農會總幹事江謝滺觀察，環保紙膜遇強降雨容易破、不耐踩，影響防草與保濕功能；農友在栽種階段，得多花時間人工除草，而實際觀察香瓜、西瓜田的收成結果，沒有什麼差別。

桃園市農業局指出，傳統農膜無法分解，人工移除需要人工，若直接堆放田間，脆化後會影響環境；紙膜成本較高，但可自然分解，若把回收人力成本算進去，環保紙膜其實比較省錢。

農業局長陳冠義說，除了仙草田、瓜果田，預計10月在草莓田試辦，另有種加入甘蔗渣、鳳梨皮等有機質的可分解生物農膜，比紙膜更耐用，但成本又更高，將嘗試推廣。

桃園區農業改良場人員表示，高雄在有機水稻田推廣使用紙膜，可減少除草人力；紙膜吸收肥料的效果好，對環境友善，但是成本較貴、容易破，操作上須特別留意。

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