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農膜回收難 北部循環利用仍卡關

聯合報／ 記者張裕珍吳傑沐胡蓬生／連線報導
塑膠農膜去化不易，桃園市今年首度在觀音區瓜田試辦環保紙膜，也保留傳統農膜作為對照組。記者張裕珍／攝影
塑膠農膜去化不易，桃園市今年首度在觀音區瓜田試辦環保紙膜，也保留傳統農膜作為對照組。記者張裕珍／攝影

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地方反彈；農糧署在嘉義設置全台首座農膜清洗循環場，但不利北部農友利用，農膜循環利用仍卡關。

農膜可抑制雜草生長、為土壤保溫及保濕，但收成後去化不易，汰換時容易破碎、移除費時費工，不屬於民生廢棄物，衍生露天棄置等汙染疑慮。

苗栗縣每年產出430公噸廢棄農膜，以大湖鄉最大宗，農民多採堆置處理，累積數量驚人。大湖鄉長黃惠琴表示，每年產出250公噸農膜，鄉公所付費請回收業者送往銅鑼的處理廠；另增置路口監視器，稽查濫倒。

苗縣府原規畫在苗栗、後龍交界的苗29縣道旁素地，採BOT案設置農業剩餘資源循環中心，但去年底連開2場公聽會，居民都反彈，憂心汙染、噪音。

苗栗縣農業處指出，循環中心經農業部評估、輔導建置，可處理北部區域的農業剩餘資源，估計每年處理達2千公頓才具經濟規模；促參廠商仍在做可行性評估，未來如需擴大至北部縣市，將再召開公聽會，期望能取得共識。

桃園常使用農膜的農作物，包含瓜果類、仙草及草莓，每年使用總重量11.1公噸。農友透露，早期會直接在田間燒掉，但時代改變了，燒了會觸法、罰錢，現在不能燒，垃圾車又不回收，不是堆在田邊，就是得化整為零「處理掉」，很傷腦筋。

農糧署去年在嘉義縣設立農膜清洗循環場，讓廢棄塑膠經破碎、水洗、乾燥後，成為產製塑膠顆粒的原料，促進循環經濟。不過，農膜場遠在嘉義，不少農友說，對北部農友實在太遠，送交農膜的成本太高。

桃園市農業局指出，遠從桃園送到嘉義清洗的農膜數量不多，目前著重宣導農膜回收，要在土壤乾燥時回收，清除殘株、石子，抖落砂土等異物。農業局定期辦農膜回收觀摩會，並推廣可分解的環保農膜。

桃園市海岸及資源循環工程處表示，農膜夾雜砂土與肥料，若未經清洗、集中收集與分類，後端無法再利用；農糧署規畫明年在苗栗設農膜清洗循環場，符合允收標準者，市府會媒合處理。

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