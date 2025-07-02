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健康你我他／老母失智惡化 子女難忘她的好

聯合報／ 文／李政達（台南中西）
母親確診輕微失智，二弟每回出遊都把母親打扮得光鮮亮麗，母親也很喜歡，更引來全車羨慕的眼光。圖／李政達提供
母親確診輕微失智，二弟每回出遊都把母親打扮得光鮮亮麗，母親也很喜歡，更引來全車羨慕的眼光。圖／李政達提供

87歲的母親因肺炎插管，加護病房躺了一周轉至普通病房，拔掉身上管線後，整晚又要喝水又要尿尿不停地吵著…「妳有穿紙尿褲，就尿在褲子上！」看護如此回應她，她卻堅持要起來尿。看護只好推來便盆椅讓她方便，但她一坐上去不是坐到睡著，就是坐了一、二個小時才尿幾滴。看護疲於奔命根本無法休息。

早在二、三年前就發覺，母親經常會一句話問了再問，就醫檢查確診有輕微失智，一直控制得還算好。只是上回因感染登革熱住院後，發現她退化許多，這回住院又更嚴重了。

直到這次入院前，當村里幹事的二弟只要得知哪一里辦自強活動，便報名與三弟帶著她推著輪椅，全台各地遊山玩水。每回出遊都把母親打扮得光鮮亮麗，母親也很喜歡，更引來全車羨慕的眼光。

逢年過節北漂的兒女、孫子女返回，都會帶著阿嬤到附近景點逛逛吃吃喝喝，在車上全家人有說有笑，大部分的時間都在回答母親一再重複的問話。假期結束兒女要返回工作地，送他們去車站時，每回阿嬤都會塞私房錢給孫子女，給過忘了，又再掏錢包。

這回母親住院更久，出院後狀況鐵定不會更好，會遭遇什麼難題也只能走一步算一步，大家都必須有長期作戰的心理準備，對照顧者而言，勢必更有壓力更心煩氣躁，不過，我們都只會記得您的好。

母親 失智

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