40赫茲光照治失智？ 專家：臨床證據少

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師也常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過去研究顯示，阿茲海默症患者有相當高比例的睡眠障礙，市面上也出現許多聲稱能改善失智症狀的燈光產品，其中，「40赫茲頻率的光照」備受關注。

「光照」會影響褪黑激素分泌，科學家不斷探索失智症治療延緩方式；近期40赫茲頻率光照療法誘發伽馬振盪，被認為是一種潛在的非藥物介入，可能對阿茲海默症患者有益。專家解析，現階段研究因臨床證據少，部分看到短期效應或許有改善，但不知效果能維持多久，且對重症幾乎無效。

阿茲海默症的早期生成原因，是因為大腦產生了異常類澱粉蛋白沉積，引起相繼作用，導致神經細胞漸漸凋亡，接著影響大腦認知功能。台大心理系教授曾祥非表示，40赫茲光照在實驗室的小鼠細胞上有效，實際上無法直接照射人體腦內細胞，必須要驗證人眼接受到40赫茲光照是否有反應，才可能進一步討論療效。

長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授謝宗勳表示，40赫茲聲光刺激可以誘發阿茲海默症基因小鼠大腦40赫茲節律同步，同時活化微膠細胞，減少類澱粉樣蛋白沉積，改善記憶功能。不過，這項研究用的是阿茲海默症基因小鼠，還未知在人類身上的效果。

光照是調節身體褪黑激素的重要關鍵，會顯著影響睡眠品質，台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇建議，要獲得充足睡眠、讓大腦休息，每天應該要累積足夠的活動量，包括日照，有助於調節日夜生理時鐘，改善憂鬱及煩躁情緒。天然的光還可以幫助人體合成維生素D，且促進交感神經作用並分泌血清素，增進日夜變化的感知能力。

●何謂40赫茲聲光刺激？

並非40赫茲頻率的重低音，可比喻為「把聲音或光切成每秒40下的刺激」，光源每秒閃爍40下，看起來像壞掉的燈泡；聲音切成每秒40下，聽起來像隔著電風扇講話。