快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

40赫茲光照治失智？ 專家：臨床證據少

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導

家中長輩經常失眠、日夜作息紊亂，在臨床上，可應用光照治療來改善睡眠障礙，醫師也常建議患者「多曬太陽」，對情緒的確有幫助。過去研究顯示，阿茲海默症患者有相當高比例的睡眠障礙，市面上也出現許多聲稱能改善失智症狀的燈光產品，其中，「40赫茲頻率的光照」備受關注。

「光照」會影響褪黑激素分泌，科學家不斷探索失智症治療延緩方式；近期40赫茲頻率光照療法誘發伽馬振盪，被認為是一種潛在的非藥物介入，可能對阿茲海默症患者有益。專家解析，現階段研究因臨床證據少，部分看到短期效應或許有改善，但不知效果能維持多久，且對重症幾乎無效。

阿茲海默症的早期生成原因，是因為大腦產生了異常類澱粉蛋白沉積，引起相繼作用，導致神經細胞漸漸凋亡，接著影響大腦認知功能。台大心理系教授曾祥非表示，40赫茲光照在實驗室的小鼠細胞上有效，實際上無法直接照射人體腦內細胞，必須要驗證人眼接受到40赫茲光照是否有反應，才可能進一步討論療效。

長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授謝宗勳表示，40赫茲聲光刺激可以誘發阿茲海默症基因小鼠大腦40赫茲節律同步，同時活化微膠細胞，減少類澱粉樣蛋白沉積，改善記憶功能。不過，這項研究用的是阿茲海默症基因小鼠，還未知在人類身上的效果。

光照是調節身體褪黑激素的重要關鍵，會顯著影響睡眠品質，台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇建議，要獲得充足睡眠、讓大腦休息，每天應該要累積足夠的活動量，包括日照，有助於調節日夜生理時鐘，改善憂鬱及煩躁情緒。天然的光還可以幫助人體合成維生素D，且促進交感神經作用並分泌血清素，增進日夜變化的感知能力。

●何謂40赫茲聲光刺激？

並非40赫茲頻率的重低音，可比喻為「把聲音或光切成每秒40下的刺激」，光源每秒閃爍40下，看起來像壞掉的燈泡；聲音切成每秒40下，聽起來像隔著電風扇講話。

阿茲海默症 失智

延伸閱讀

日本首創「手機失智門診」 專家曝：患病者多為年輕族群

常感到不開心、難入眠？ 恐是2飲品偷走你的「快樂荷爾蒙」

真的假的？40赫茲光照改善失智 專家揭「臨床證據」真相

40赫茲聲光治失智？專家解析研究提醒謹慎看待

相關新聞

新舞臺藝術節9月登場 比利時「從指尖開始」啟售 跳舞的手指風靡全球

何時是極限？何處才是臨界點？ 由中國信託文教基金會主辦的2025「中國信託新舞臺藝術節」，9月至11月登場。本屆以「動態...

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置...

農膜回收難 北部循環利用仍卡關

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地...

農膜去化難／推廣紙膜價貴1倍 桃市：會補助

農膜去化卡關，桃園市農業局推廣環保紙膜，去年試辦種植仙草，今年鎖定瓜果作物，可回收自然分解。

日本腦炎上周5例 住居旁均有豬舍、稻田高風險場域

上周新增5例日本腦炎案例，為近5年來單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，目前氣溫炎熱，有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增...

廣角鏡／台北天空出現超大幽浮雲

北市前天傍晚出現一片巨型雲朵，民眾紛紛拍照、錄影，有人直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」。北市天文館分享奇景，氣象粉專「台灣颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。