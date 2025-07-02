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高溫怕中暑 也要防心肌梗塞找上門

聯合報／ 記者沈能元╱台北報導
全台熱到爆，注意防曬、多喝水，避免長時間在高溫下工作或出遊。本報資料照片
全台熱到爆，注意防曬、多喝水，避免長時間在高溫下工作或出遊。本報資料照片

天氣持續高溫，衛福部公布今年6月熱傷害就診統計，總計649人次。要預防熱傷害發生，急診醫學會秘書長、長庚醫院急診醫學科主治醫師李智晃呼籲民眾，一定要注意防曬、多喝水，避免長時間在高溫下工作或出遊。

暑假到來，天氣會更炎熱，李智晃表示，不論在戶外工作、外出遊玩都需注意，尤其上午10點至下午4點高溫時，切忌長時間曝曬在高溫下。

尤其許多年長者為了省錢，在室內不開電扇或冷氣，因此特別提醒，長者待在室內時，務必要保持室內通風、多喝水，若室內高溫仍須開電扇或冷氣降溫。

一般來說，夏天天氣炎熱，心肌梗塞患者人數較少，但台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，昨天仍收治一名50多歲男子，因胸悶、胸痛、呼吸困難由家屬送醫，問診發現，男子有三高病史且吸菸，進一步檢查竟是急性心肌梗塞發作，立即經心導管手術放置心臟支架，才救回一命。

夏天仍不可輕忽心肌梗塞，林謂文指出，由於夏天天氣炎熱，體內必須散熱，因此表皮血管擴張，散發大量水分，進而造成血液變得濃稠，特別是有心血管疾病者，容易導致心肌缺氧或是產生血栓，引發心肌梗塞。

「心肌梗塞與熱衰竭症狀類似，民眾需多加注意。」林謂文表示，常見心肌梗塞症狀，包括胸悶、胸痛、呼吸困難等。熱傷害則分為熱衰竭、熱中暑，其中熱衰竭也會出現頭暈、胸悶、心悸、呼吸喘，隨著症狀加劇，有時會合併口乾舌燥、大量冒汗；若發生熱中暑，則可能不出汗，體溫飆高至攝氏40度，意識喪失、急性腎衰竭等。

林謂文強調，當出現熱衰竭症狀時，應盡速到陰涼處休息、多喝水，並解開衣物加速散熱，避免症狀加劇，若有高血壓等三高患者，應按時服藥、控制病情，並養成早晚量血壓的習慣。

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