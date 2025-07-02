慢病好日子／血液透析腎友心聲 7成盼治療更有彈性

透析病患盼治療更有彈性、個人化管理。本報資料照片

聯合報「慢病好日子」日前進行「腎友調查」，逾兩百名血液透析腎友、照顧者的問卷調查結果顯示，超過七成比率希望透析治療模式更有彈性，並就個人共病與症狀嚴重度有個人化治療機會，若有不同透析模式可選擇、可同時改善併發症且提升生活品質，也願以「部分自費負擔、部分健保給付」方式嘗試。

台灣腎友生活品質促進協會（TDQ）理事長、台北透析診所院長李孟鴻觀察到，臨床上有些接受透析治療的腎臟病病患，因透析後容易疲累，或因皮膚搔癢、不寧腿症候群、貧血等因素而影響生活品質。

不少病患在透析治療的過程裡，其生活型態、職業、與體力等隨著年歲增長而有所變化，因此期待透析療程符合當下所需，而非一成不變。李孟鴻表示，目前健保給付在透析治療方面是採「包裹式定額支付」，導致病患即使想自付差額選擇更適合的療程，也是困難重重，而這樣的臨床觀察，也與這次的調查結果相互呼應。

病患自主回報 評估生活品質

李孟鴻解釋，透析病患在生活品質上的差異非常明顯，有些人能穩定維持日常節奏，有些人則面對諸多限制與不適。過去這問題在台灣常被忽略，但現在愈來愈多人開始正視透析病患真實的生活樣貌。在歐美，醫師常使用「病患自主回報」（Patient Reported Outcome Measures，簡稱PROM）進行病患生活品質評估。

PROM主要分為兩大研究面向，包括生理與心理的影響、生活角色與功能的衝擊。尤其透析後恢復時間長短就是生活角色與功能衝擊裡很重要的一環，像有些病患透析後，很快就恢復正常活動，也有病患需花費數小時，甚至要整天才能恢復精力，若對於仍有工作的病患來說，面對這種的困境，藥物治療有限，轉換透析模式可能已是最後有機會改善的方式。

近期有研究發現，延展性血液透析可以清除傳統透析難以處理的「中大分子」尿毒素，這與病人長期困擾的併發症如搔癢、不寧腿與心血管問題等具有密切關係，也與病患的生活品質緊密相連。

66%想換不同血液透析療法

調查也發現，76.5%的病患及照顧者知道中大分子尿毒素可能提高住院率與死亡率，66.9%曾主動向醫護人員表達過「想換不同的血液透析療法」，但遭到婉拒。李孟鴻認為，這顯示許多透析患者承受長期慢性症狀（如疲倦、疼痛、搔癢），嚴重影響生活品質與治療依從性；病患遭婉拒的理由，大方向來看與健保給付制度不無關係。

李孟鴻分享，國際腎臟病指引組織（KDIGO）針對慢性透析患者的症狀管理共識強調，面對諸多併發症，以病人為中心與多專科協作，可以更結構化且有效的改善患者的症狀困境。這顯示對於患者來說，症狀不是附屬問題，而是治療重心之一。

給付有彈性 還病患選擇權利

李孟鴻呼籲，若想改善上述困境，各方都需要努力，病患、照顧者可在相關平台多了解、多做功課，多向醫師詢問；在政策和醫療端，建議給付制度可多點彈性，讓病患了解所有療程選項，對於有需求的患者，能有機會選擇最適合自己的透析方式，並真正落實醫病共享決策（SDM）精神。