偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置保管該車輛且牌照扣繳；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內偽造累犯等三樣態，車輛將沒入拍賣銷毀。新規定預計七月十五日上路。

使用偽造、變造車牌行駛的違規案件有增加趨勢，形成嚴重危害交通安全及治安問題，立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例第十二條條文，提高偽造車牌相關罰則。

交通部為此配合修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，針對使用偽造、變造或矇領的牌照，罰款將從原先一萬八千元，直接加重至七萬二千元，並當場移置保管車輛。

另也新增汽車使用偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，同樣可重罰七萬二千元，並當場移置保管車輛；牌照吊扣期間行駛，機車原開罰五千四百元至八千一百元、汽車原罰七千二百元至一萬八百元，均直接加罰至三萬六千元，並當場移置保管車輛、吊銷牌照。

草案內容指出，無牌車、報廢車仍行駛，又或是牌照未依指定位置懸掛、號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛、汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車等，罰款也直接提高至三點六萬元。

此外，非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，可開罰駕駛人三萬六千元。若偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內偽造累犯等三樣態，車輛將沒入拍賣或銷毀。