聽新聞
0:00 / 0:00

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置保管該車輛且牌照扣繳；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內偽造累犯等三樣態，車輛將沒入拍賣銷毀。新規定預計七月十五日上路。

使用偽造、變造車牌行駛的違規案件有增加趨勢，形成嚴重危害交通安全及治安問題，立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例第十二條條文，提高偽造車牌相關罰則。

交通部為此配合修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，針對使用偽造、變造或矇領的牌照，罰款將從原先一萬八千元，直接加重至七萬二千元，並當場移置保管車輛。

另也新增汽車使用偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，同樣可重罰七萬二千元，並當場移置保管車輛；牌照吊扣期間行駛，機車原開罰五千四百元至八千一百元、汽車原罰七千二百元至一萬八百元，均直接加罰至三萬六千元，並當場移置保管車輛、吊銷牌照。

草案內容指出，無牌車、報廢車仍行駛，又或是牌照未依指定位置懸掛、號牌遺失不報請公路主管機關補發，且經舉發後仍不辦理而行駛、汽車未懸掛或不依指定位置懸掛號牌於道路停車等，罰款也直接提高至三點六萬元。

此外，非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，可開罰駕駛人三萬六千元。若偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內偽造累犯等三樣態，車輛將沒入拍賣或銷毀。

延伸閱讀

新北天燈條例3讀通過 天燈需貼標章才能販售

7/15上路！偽造車牌重罰7.2萬 肇事致死可沒入車輛

汽車隔熱紙透光率指引出爐 明年新車強制納管

罰不怕？酒駕累犯高達4次 北市公布全名單

相關新聞

塑膠農膜回收難 北部循環利用仍卡關

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地...

新舞臺藝術節9月登場 比利時「從指尖開始」啟售 跳舞的手指風靡全球

何時是極限？何處才是臨界點？ 由中國信託文教基金會主辦的2025「中國信託新舞臺藝術節」，9月至11月登場。本屆以「動態...

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置...

農膜去化難／推廣紙膜價貴1倍 桃市：會補助

農膜去化卡關，桃園市農業局推廣環保紙膜，去年試辦種植仙草，今年鎖定瓜果作物，可回收自然分解。

日本腦炎上周5例 住居旁均有豬舍、稻田高風險場域

上周新增5例日本腦炎案例，為近5年來單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，目前氣溫炎熱，有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增...

廣角鏡／台北天空出現超大幽浮雲

北市前天傍晚出現一片巨型雲朵，民眾紛紛拍照、錄影，有人直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」。北市天文館分享奇景，氣象粉專「台灣颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。