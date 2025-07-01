勞退新制20年 勞團：月領少得可憐

昨天是勞退新制上路屆滿廿周年。台灣工人鬥陣總工會集結眾多產業工會到行政院前陳情，指新制勞退平均僅月領六三三二元，對勞工的老年照顧可說是「少得可憐」，呼籲行政院研議將雇主提撥率從現行百分之六，提高至百分之九，並逐年提高至百分之十五。

對此，勞動部長洪申翰回應，將優先鼓勵雇主提高提繳率、勞工多參與自提。

工鬥表示，根據勞保局統計，勞保老年年金去年十二月總共有一八七萬九百人請領，平均每人月領一萬九三六七元。勞退金部分，選擇一次領的勞工平均領取廿五萬六九七九元，選擇月領的勞工，平均每人領取僅六三三二元。

若以平均提繳工資四萬五千元計算、工作年資卅年（不含投資報酬率、工資成長率），新舊勞退領的退休金差異相當大。以新制勞退為例，僅可領到九十七萬兩千元，舊制卻可領到二○二萬五千元。

工鬥總工會指出，勞退新制最大問題就是提撥不足，勞團當年不斷呼籲政府正視問題，時任勞委會主委陳菊告訴勞工「先求有，再求好」，但整整廿年過去，勞退新制雇主提撥率卻連百分之一都沒提高。

工鬥批評，目前在台移工已超過八十萬人，其中納入勞基法保障到產業累移工六十二萬人，卻不適用勞退新制，產業類移工看似適用舊制，但因在台有十二年工作年限，且續約取決於雇主，導致根本領不到舊制退休金。

工鬥要求行政院研議立刻提高勞退提撥至百分之九，並逐年提高到百分之十五，同時研議將移工納入適用勞工退休金條例。洪申翰回應，勞動部會用審慎態度面對，將持續搜集意見、跟各界溝通。

台大國發所兼職副教授辛炳隆說，不反對提高提繳率，但也擔心若提高，雇主會把成本轉嫁到勞工身上，壓低新進勞工起薪、減少員工的調薪幅度。再者，勞團訴求新制跟舊制能領得到的錢落差大，但問題是有多少舊制勞工領得到退休金？

他認同在勞保老年給付保障不足下，政府應強化勞退新制，建議加入勞資政三方共同承擔，將勞退總提撥率提高，由勞工自提百分之一，雇主、政府也各提繳百分之一。