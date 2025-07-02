中信新舞臺藝術節 關注焦慮臨界點

由中國信託文教基金會主辦的二○二五「中國信託新舞臺藝術節」，九月至十一月登場。本屆以「動態臨界點」為主軸，關注現代人分秒必爭的焦慮日常，匯集四部來自歐洲與台灣的當代跨界作品，融合新馬戲、手勢舞蹈、當代舞蹈及偶戲，邀觀眾從身體出發，一同共感當代生活「臨界點」。

藝術節首檔節目是比利時雙手製造舞團代表作「從指尖開始」，結合指尖舞蹈、微型世界與即時攝影，打造顛覆想像的手勢舞蹈影像劇場。舞者輕盈的指尖、身體的律動，搭配精緻的即時投影，在十二個場景中流轉。

接續登場的捷克夜店馬戲團作品「奔跑者」，以巨型跑步機隱喻日復一日的人生舞台，在忽快忽慢的輸送帶上，上演馬戲、雜耍、音樂及舞蹈，象徵現代人分秒必爭的生活節奏。新舞臺藝術節亦贊助國家兩廳院秋天藝術節的指標節目「再見狗日子」，是歐洲怪才編舞家楊．馬騰斯成名作。舞者在七十分鐘內不間斷跳躍，將體能與意志推向崩潰邊界，也挑戰觀眾的觀演極限。

無獨有偶工作室劇團「海島頌」結合「夢想家圓夢工程」偏鄉藝文教育計畫，每年在中國信託金融園區盛大舉辦公益場。今年以神話偶戲演繹海島與神獸的時空傳說，劇團攜手偏鄉師生，出動巨型大偶、故事屋，共創一場跨越世代的偶戲嘉年華。

•新舞臺藝術節首檔節目「從指尖開始」，九月五日至七日在國家兩廳院實驗劇場登場，即日起早鳥購票八折。