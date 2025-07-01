新生兒腸病毒再奪1命 累計5死

腸病毒、百日咳兩大疫情升溫，上周新增一例新生兒腸病毒死亡案例，出生第四天出現症狀，第六天即不幸死亡。今年累計九例腸病毒重症，造成五名幼兒死亡。此外，上月新增十七例本土百日咳病例，北部校園家庭群聚事件中，一名國中生傳給四個家人、四個同學，共九人染病。

上周腸病毒門急診人數為六六九六人次，較前一周略降，因暑假期間活動頻繁，疫情仍可能上升。目前社區主要流行腸病毒以伊科病毒十一型最多，占比三成七，疾管署發言人羅一鈞表示，二○一八年五月至七月國內曾爆發一波伊科病毒十一型疫情，造成七名新生兒重症、六人死亡。

今年累積九例腸病毒重症中，有六例新生兒，已造成五死，上周死亡個案仍在檢驗病毒中，其他四名均感染伊科病毒十一型。

羅一鈞呼籲，育有新生兒的家長務必謝絕親友到訪，家人外出返家前須先更換衣、洗潔雙手，平常保持環境與用品清潔；如嬰兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應立即就醫。孕婦若有發燒或呼吸道症狀，也應就醫。

在百日咳疫情方面，上月新增十七例本土百日咳病例，包括北部校園家庭群聚（九例）、家庭群聚（三例），以及中部、南部家庭群聚各兩例，另有一例為散發病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，今年累計卅五例確診病例，為近十年同期新高，十一至十八歲青少年共十三例，占比最高，其次為六個月以下嬰兒八例，占二成三。

林詠青表示，嬰兒一旦感染百日咳病毒，容易引發肺炎、腦炎。青少年因疫苗保護力減弱，雖症狀輕微，卻可能傳染給嬰幼兒。

羅一鈞提醒，國內接種百日咳疫苗時程共有五劑，建議青少年自費追加一劑減量型百日咳疫苗，以保護自身。