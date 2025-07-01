快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客注意！日本修改飛航規定 8日起「1物品」禁放頭頂置物箱

中央社／ 東京1日專電
日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源在機艙的攜帶方式。 情境示意圖／Ingimage
日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源在機艙的攜帶方式。 情境示意圖／Ingimage

日本國土交通省航空局（JCAB）今天宣布，將變更行動電源機艙的攜帶方式。從8日起，搭乘全日空（ANA）、日本航空（JAL）等日本航空公司班機時，不可將行動電源收納在頭頂的行李置物箱，必須隨身保管，以加強監控。

日本經濟新聞報導，從8日起，搭乘日本各航空公司班機時，不可將帶進機艙的行動電源收納在頭頂置物箱，而是必須隨身看管。如果在機內為電子設備充電，必須隨時確認狀態。

因應海內外發生多起行動電源在機艙內冒煙、起火事故，JCAB與JAL、ANA等19家日本航空公司加盟的「定期航空協會」（簡稱定航協）合作，修改規定以提升機艙安全。搭乘海外航空公司的班機，則遵循各公司規定。

日本「航空法」規定，行動電源禁止放入托運行李，對於攜帶數量也有限制，100Wh（瓦時）以上、160Wh以下的行動電源最多可攜帶2個，超過160Wh的行動電源原則上禁止攜帶上機。

今年1月，釜山航空一架從釜山飛香港班機，在起飛前突發火災，疑似乘客的行動電源過熱。受此影響，部分海外航空公司已開始禁止在飛行途中使用行動電源。

根據定航協調查，日本國內航線過去1年也發生數起行動電源冒煙、發熱、膨脹事件，所幸當時都放在可確認狀況的位置，因此發生事故時能立即處理，未對飛航造成影響。

飛機 行動電源 航空公司 機艙 日本

延伸閱讀

職場積怨！日本50歲律師拔刀刺死同事 稱「忍耐達到了極限」

年度迷因「露比醬」又來！日本麥當勞新廣告吸千萬觀看

遠傳衝暑假商機 出國漫遊推超低優惠日本一天149元

最高氣溫恐飆破35度！日本6月平均氣溫創新高 較往年多攝氏2.34度

相關新聞

新舞臺藝術節9月登場 比利時「從指尖開始」啟售 跳舞的手指風靡全球

何時是極限？何處才是臨界點？ 由中國信託文教基金會主辦的2025「中國信託新舞臺藝術節」，9月至11月登場。本屆以「動態...

偽造車牌重罰7.2萬 15日上路

偽造車牌事件層出不窮，交通部預告修法草案，汽車若使用偽造、變造或矇領的牌照，或是道路停車，直接重罰七萬二千元，並當場移置...

農膜回收難 北部循環利用仍卡關

田間常覆蓋黑色塑膠布，稱為農膜，國內每年產出上萬噸，常被堆置在田間、回收不易；苗栗縣府計畫興建農業剩餘資源循環中心，遭地...

農膜去化難／推廣紙膜價貴1倍 桃市：會補助

農膜去化卡關，桃園市農業局推廣環保紙膜，去年試辦種植仙草，今年鎖定瓜果作物，可回收自然分解。

日本腦炎上周5例 住居旁均有豬舍、稻田高風險場域

上周新增5例日本腦炎案例，為近5年來單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，目前氣溫炎熱，有利病媒蚊活動，需嚴密監測後續病例增...

廣角鏡／台北天空出現超大幽浮雲

北市前天傍晚出現一片巨型雲朵，民眾紛紛拍照、錄影，有人直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」。北市天文館分享奇景，氣象粉專「台灣颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。